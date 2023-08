Nintendo Switch : liste de toutes les applications et tous les jeux gratuits

On aurait pu rajouter un groupe à notre sélection débridée de jeux en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch (à ne pas rater ICI) : "J'ai pas un kopeck" ! Si c'est votre cas ou que vous n'avez pas d'argent à dépenser pour acheter des jeux et que vous en avez marre de jouer encore et toujours aux mêmes jeux de votre catalogue, il est possible malgré tout de s'amuser sur Nintendo Switch sans rien débourser. Il y a d'abord les démos de jeux et même les prologues qui vous permettent de débuter l'aventure- on vous en fera une liste prochainement, mais il y a aussi et surtout les "free-to-play".

Au fil des années, la Nintendo Switch s'est constituée un joli catalogue de jeux "gratuits" (sachant que rien ne l'est jamais vraiment) plus ou moins intéressants. Pour vous rafraîchir la mémoire et vous aider à vous y retrouver, nous vous avons concocter une petite liste de tous les titres, jeux et applications, que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos coup de cœur et vos bons plans en commentaires.

Titres téléchargeables gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch - Août 2023

,

Exclusivité Nintendo

Ninjala

Pokémon Café ReMix

Pokémon UNITE

Pokémon Quest

Jump Rope Challenge

Super Kirby Clash

Incontournable :

Et aussi :

Asphalt 9: Legends

Lightseekers

RPG Maker MV Player

World of Tanks Blitz

Vigor

Omega Strikers

Arena of Valor

Roller Champions

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Guardian Tales

DC Universe Online

Realm Royale

Skyforge

Fantasy Strike

Warhammer Age of Sigmar: Champions

Et encore :

PunchMan Online

Tray Racers!

Machinika Museum

Opus Castle

Guns at Dawn: Shooter Arena

Cyber Protocol Prologue

Capcom Arcade Stadium

Capcom Arcade 2nd Stadium

Puzzle Galaxy

Tricky Doors

Cover Fire

Zorya: The Celestial Sisters

Crush Crush

Turbo Shot

hexceed

Business Tour Deluxe

Super Animal Royale

Trove

Retrograde Arena

CRSED: F.O.A.D.

FIGHTING EX LAYER ANOTHER DASH

Circle of Sumo: Online Rumble!

Island Saver

Idle Champions of the Forgotten Realms

Eternal Card Game

Angry Bunnies: Colossal Carrot Crusade

EMERGENCY HQ

Lost Lands: Dark Overlord

Prime World: Defenders

Gems of War

GALAK-Z: Variant S

Kitten Squad

Coloriage :

Color Zen

Coloring Book

Comic Coloring Book

Coloring Pages: Lumberhill Tales

Flipper :

Pinball FX

The Pinball Arcade

Stern Pinball Arcade

Pinball FX3

Zaccaria Pinball

Game Boy Advance – Nintendo Switch Online

Nintendo 64 – Nintendo Switch Online

Applications

Crunchyroll

TV Pokémon

Twitch

Pokémon HOME

InkyPen

YouTube

