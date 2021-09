Pokémon UNITE est disponible sur mobile et est enfin traduit en Français

Disponible depuis le 21 juillet sur Nintendo Switch, le MOBA Pokémon Unite était encore dans l'attente de sa version mobile. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2021 et c'est enfin le jour de lancement officiel des version smartphones. Pour rappel, les joueurs pourront jouer en cross plateforme et bénéficier de la cross save entre les versions mobile et Nintendo Switch. Pour ce faire, il vous faut impérativement mettre à jour votre version Switch de Pokémon Unite dès aujourd'hui.

A noter que cette nouvelle mise à jour propose également l'ajout de nouveaux cosmétiques, de nouveaux Pokémon, et surtout la localisation du jeu dans la langue de Molière, de quoi attirer les derniers réticents curieux de découvrir cette expérience MOBA.