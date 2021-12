Pokémon Unite - Des personnages et modes supplémentaires pour célébrer les fêtes de fin d'année

Alors que nous entamons les dernières semaines de l'année 2021, le MOBA Pokémon Unite a décidé de célébrer cet événement en grande pompe en proposant aux joueurs du contenu supplémentaire, à commencer par les personnages de Sucreine et Dracolosse. Découvez toutes les nouveautés ainsi que le trailer associé ci-dessous. Pour rappel, Pokémon Unite est disponible en Free-to-Play sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi que sur smartphones et tablettes.

De nouveaux Pokémon entrent dans l'arène — Sucreine et Dracolosse bientôt disponibles dans Pokémon UNITE

Le coup d'envoi des festivités sera donné demain avec l'arrivée de Sucreine, qui viendra étoffer la sélection toujours grandissante de Pokémon jouables. En tant que Pokémon Polyvalent, Sucreine présente de nouvelles possibilités tactiques et de nouvelles manières d'aborder le jeu. Son arrivée introduit également des capacités telles que Botte Sucrette et Gliss'Herbe, qui viendront secouer le jeu stratégique en équipe. En outre, le permis Unité de Sucreine sera disponible sans frais jusqu'au 31 décembre 2021 et pourra être obtenu en se connectant simplement au jeu et en accédant à la messagerie.

Par ailleurs, les Dresseurs et Dresseuses pourront bientôt prendre de la hauteur avec Dracolosse, qui rejoindra la sélection de Pokémon jouables le 20 décembre 2021. Pour plus d'informations et pour un premier aperçu de Dracolosse en pleine action, consultez les réseaux sociaux officiels de Pokémon dans les jours qui viennent.

Des combats givrés s'annoncent lors de la Bataille de boules de neige à Pergéliville

Du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022, l'esprit des fêtes s'empare des parties rapides : les Pokémon K.O. seront transformés en bonshommes de neige. Bien qu'ils soient gelés sur place, les bonshommes de neige peuvent continuer à fournir des informations tactiques à leurs coéquipiers en attendant d'être réanimés.

De plus, les joueurs recevront un cadeau après avoir vaincu Cadoizo, le Pokémon Livraison. Chaque cadeau contient un objet de combat aléatoire qui remplacera temporairement l'objet actuel du Pokémon. Les joueurs devront donc rester sur le qui-vive pour faire face à l'imprévu.

Pour couronner le tout, le Pokémon sauvage de la zone centrale de Pergéliville sera remplacé par Artikodin au bout de deux minutes de jeu, offrant de nouveaux défis aux équipes.

Durant cet évènement, les Dresseurs comme les Pokémon pourront revêtir leurs habits de fête avec les nouveaux Holo-costumes et articles de mode qui seront ajoutés au jeu.

À ne pas manquer : les bonus de connexion et les défis spéciaux

Le Défi des lumières se tiendra également du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022, en parallèle de la Bataille de boules de neige à Pergéliville. Ce défi consistera à illuminer l'arbre placé dans le salon grâce aux lumières obtenues en récompense des missions quotidiennes (jusqu'à 100 lumières par jour) et des défis (jusqu'à 750 lumières par défi). Rassembler ces lumières permettra de débloquer des objets décoratifs et des bonus, dont un permis temporaire de 1 jour pour Feunard d'Alola, de nouveaux articles de mode et d'autres décorations de saison (un nombre de lumières différent sera requis pour débloquer chaque objet).

Par ailleurs, du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022 le nouveau Défi photo aura lieu, qui consistera à rassembler des flocons de neige pour compléter une œuvre d'art de saison. Les flocons de neige pourront être obtenus en participant à des parties normales, rapides ou classées, ainsi qu'à la Bataille de boules de neige à Pergéliville.

Du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022, les Dresseurs pourront se connecter à Pokémon UNITE pour recevoir des récompenses quotidiennes, telles que des Tickets Æos, des Amplificateurs ou encore des cadeaux spéciaux contenant une sélection d'objets, parmi lesquels ils pourront choisir leur préféré.

Pour fêter la nouvelle année, les joueurs auront accès à tous les permis Unité du jeu pendant les trois premiers jours de 2022 (du 1er au 3 janvier) et pourront ainsi jouer avec n'importe quel Pokémon gratuitement (sauf en partie classée). L'occasion parfaite pour les néophytes comme pour les vétérans d'essayer un Pokémon pour la première fois et de mettre leurs talents à l'épreuve contre des joueurs du monde entier.

Prochaines mises à jour :