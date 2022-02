Pokémon Unite : Hoopa fête le Pokémon Day avant l'arrivée de Duralugon dans Pokémon Unite

Pokémon Presents du 27 février (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) a été l'occasion de nous rappeler au bon souvenir de Pokémon Unite. On a ainsi appris que Duralugon allait bientôt être ajouté et qu'un nouveau type de combat intense à durée limitée, nommé "Parties frénétiques" débarquait dans Pokémon Unite. De plus, lors de jours spéciaux (indiqués sur le site officiel du jeu) on pourrat jouer avec n'importe quel Pokémon. Par ailleurs, pour fêter, le Pokémon Day, le Pokémon fabuleux Hoopa est disponible dans le jeu depuis quelques jours et jusqu'au 14 mars , permettant d'utiliser ses capacités extraordinaires (voir détails ci-dessous.) Des articles spéciaux sont en outre disponibles actuellement. Retrouvez tous les détails dans la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Pokémon Unite est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (cliquez ICI), le Google Play (cliquez ICI) et l'App Store (cliquez ICI)

Retrouvez aussi toutes les annonces du Pokémon Presents du 27 février 2022 en cliquant ICI

Surprenez et embrouillez vos adversaires dans Pokémon UNITE avec Hoopa, qui est désormais disponible. Ce Soutien à distance aux stratégies complexes peut, s’il est joué avec brio, permettre à ses alliés de se soigner et de se déplacer efficacement sur le champ de bataille, en plus d’infliger des dégâts avec ses attaques délicieusement menaçantes. Hoopa est doté de deux formes, Enchaîné et Déchaîné. Il passe la majeure partie des combats en tant que Hoopa Enchaîné, mais peut adopter sa puissante forme Hoopa Déchaîné en certaines occasions.

La troisième attaque de base de Hoopa est renforcée. Elle inflige des dégâts aux Pokémon adverses avec un rayon de lumière impressionnant. Sous sa forme Hoopa Déchaîné, chacune de ses attaques de base libère un rayon de lumière et peut infliger des dégâts à deux Pokémon adverses.

Son talent Magicien est particulièrement utile lorsque la carte est divisée entre la zone alliée et la zone adverse. En effet, il permet à Hoopa de faire apparaître de manière aléatoire une brèche en dessous d'une Baie se trouvant dans la zone adverse, pour la téléporter ensuite devant lui. Lorsqu'il n'y a pas de Baies dans la zone adverse, mais que de l'énergie Æos est tombée au sol, celle-ci est téléportée jusqu'à lui de la même manière. Si aucune Baie n'a été téléportée depuis la zone adverse, le délai de récupération de ce talent est réduit jusqu'à sa prochaine activation.

LES CAPACITÉS DE HOOPA

Aux niveaux 1 et 3, Hoopa peut apprendre Étonnement et Choc Mental.

Étonnement inflige des dégâts aux Pokémon adverses se trouvant dans la zone d'effet indiquée et les empêche d’agir pendant une courte durée.

Lorsqu’il utilise Choc Mental, il focalise ses pouvoirs psychiques dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts au premier Pokémon adverse touché. Ces pouvoirs psychiques s'attachent à ce Pokémon et déclenchent une explosion différée autour de lui, qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée.

AMÉLIORATIONS DE CHOC MENTAL :

Au niveau 4, Hoopa peut améliorer Choc Mental en de nouvelles attaques très intéressantes stratégiquement, mais aussi bénéfiques pour ses alliés : TrouDimensionnel et Tour de Magie.

TrouDimensionnel fait apparaître à l'endroit indiqué un grand anneau qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet. La capacité devient ensuite très intéressante. Après un certain laps de temps, Hoopa et les Pokémon alliés se trouvant dans la zone d'effet sont ramenés à la base et leur vitesse de déplacement est augmentée pendant une courte durée. Une fois dans la base, l'effet de régénération de PV ne se déclenchera cependant que s'ils attendent quelques instants. Ils peuvent aussi choisir de retourner à l'anneau qui les a téléportés.

Hoopa peut également désigner un objectif extérieur de son équipe qui n'a pas encore été détruit comme zone d'apparition de l'anneau. Dans ce cas, l'anneau ouvre un passage vers l'objectif extérieur de la voie opposée, que Hoopa et les Pokémon alliés peuvent emprunter pour se téléporter entre la voie du haut et la voie du bas. Lorsqu'un Pokémon se téléporte, sa vitesse de déplacement augmente pendant une courte durée. Un temps d'attente est nécessaire avant de pouvoir se téléporter à nouveau. Si un objectif extérieur est détruit, cette capacité peut être utilisée sur l'objectif intérieur, mais pas sur l'objectif final. TrouDimensionnel peut être amélioré pour augmenter la vitesse de déplacement des Pokémon alliés lorsqu’ils sont proches de l’anneau et qu’ils se dirigent vers ce dernier.

Tour de Magie est une autre attaque très utile au reste de l’équipe. Hoopa crée un lien entre un Pokémon allié et lui grâce à un anneau, ce qui augmente leur vitesse de déplacement et leur octroie un bouclier pendant une courte durée. Lorsque Hoopa utilise Ball'Ombre ou son attaque de base, la même attaque est lancée depuis l'anneau auquel il est connecté. Cette capacité peut aussi être lancée sur Hoopa lui-même. Dans ce cas aussi, sa vitesse de déplacement augmente et il obtient un bouclier pendant une courte durée. En outre, les dégâts infligés par Ball'Ombre sont augmentés. Tour de Magie peut être amélioré pour soigner les PV du Pokémon allié connecté lorsque Hoopa inflige des dégâts à un Pokémon adverse.

AMÉLIORATIONS D’ÉTONNEMENT

Au niveau 6, Hoopa peut améliorer Étonnement en l'une de ces deux capacités au choix : Hantise ou Ball’Ombre.

Avec Hantise, Hoopa démontre encore une fois son penchant pour les sauts dimensionnels : il crée un portail en dessous de lui avec un anneau, puis se téléporte ensuite jusqu'au Pokémon indiqué. Les Pokémon adverses se trouvant à proximité de l'endroit où il réapparaît subissent des dégâts et sont repoussés. Hoopa projette ensuite deux flammes maléfiques d'affilée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Cette capacité peut être utilisée deux fois de suite pendant une durée déterminée. Lors de la deuxième utilisation, le lanceur peut retourner à l'endroit d'où il s'était téléporté à l'origine. Pendant la durée de cette capacité, le Pokémon qui est connecté au lanceur grâce à Tour de Magie peut aussi se téléporter vers le portail d'où Hoopa s'était téléporté à l'origine. Le Pokémon allié qui se téléporte ainsi récupère alors une partie de ses PV. En améliorant cette capacité, Hoopa devient invincible pendant une courte durant après le lancement de Hantise.

Lorsqu’il utilise Ball’Ombre, Hoopa projette une masse d'ombre vers l'avant, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement ainsi que leur Défense Spéciale pendant une courte durée. Si, pendant une durée déterminée après avoir touché un Pokémon adverse avec cette capacité, Hoopa touche à nouveau ce Pokémon adverse avec une capacité ou une attaque renforcée, ce dernier subit des dégâts supplémentaires une fois et ne peut plus agir pendant une courte durée. Si un Pokémon allié connecté au lanceur grâce à la capacité Tour de Magie se trouve à proximité pendant que le lanceur utilise cette capacité, une masse d'ombre est aussi projetée en direction du même Pokémon adverse depuis l'endroit où se tient ce Pokémon allié. Lorsque Ball’Ombre est améliorée, la masse d’ombre explose avant de disparaître. Si l'explosion touche des Pokémon adverses, ceux-ci subissent les mêmes effets que s'ils avaient été touchés par la masse d'ombre.

LA CAPACITÉ UNITÉ DE HOOPA : PORTAIL DÉCHAÎNÉ

Hoopa libère toute sa puissance et prend sa forme Hoopa Déchaîné pendant une courte durée. Ses PV max augmentent et il déploie l'un de ses anneaux à l'endroit indiqué. Chaque Pokémon allié peut se téléporter une fois vers cet anneau.

Quand il est sous cette forme, ses capacités se transforment en Furie Dimension et Rafale Psy. S’il utilise Furie Dimension, Hoopa fait apparaître à l'endroit indiqué une multitude de bras qui se déchaînent. Les Pokémon adverses dans la zone d'effet subissent des dégâts et ne peuvent plus agir pendant une courte durée. En attaquant avec Rafale Psy, Hoopa balaie la zone devant lui avec un étrange rayon, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Il devient aussi insensible aux contrôles de foule pendant qu'il utilise cette capacité. Veuillez enfin noter que Hoopa ne peut pas marquer de panier et que son talent ne peut pas se déclencher tant qu'il est sous cette forme.

Hoopa est prêt à semer le chaos et la terreur dans le camp adverse. Infiltrez-vous dans le Bureau des Combats Unité pour obtenir son permis Unité dès maintenant !