Pokémon Day : il y a 26 ans sortait sur Game Boy le premier Pokémon

Le 27 février 1996 sortait au Japon sur Game Boy, Pocket Monsters Vert et Rouge, un jeu distribué en deux versions suivies quelques mois après par une version ultime ce qui deviendra rapidement une norme et participera activement au succès de la licence (au même titre que la série animée, très réussie.) Il faudra attendre deux ans pour que le monde entier succombe à son tour à la Pokémania avec une adaptation des deux premiers titres Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Parfaitement adaptés à son support, le Game Boy, les premiers Pokémon vont dès le départ imposer leur univers; un monde ou les animaux sont remplacées par créatures étonnantes que l'on peut capturer et utiliser pour combattre dans des combats inspirés par les combats au tour par tour des RPG. Créés par le discret Satoshi Tajiri, fondateur de la société Game Freak, en souvenir de sa passion pour la collection d'insectes, les Pokémon font désormais partis de la culture populaire et chaque nouveau jeu remporte toujours un très grand succès qui ne se dément pas avec le temps. Alors que la licence fête aujourd'hui ses 26 ans, The Pokémon Company continue les célébration du 25eme. Tous les jours de la semaine, la licence a dévoilé une "petite surprise" avec en point d'orgue aujourd'hui un Pokémon Presents (voir détails ici)

