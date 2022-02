Pokémon Presents du 27 février : toutes les annonces et toutes les infos

Aujourd'hui, on a le droit : on fait la fête aux Pokémon ! Ils ont 26 ans les bougres ! Pour clore une année de célébration du 25eme anniversaire de la licence, un Pokémon Presents vient ce jour égayer notre dimanche. Vous pouvez le suivre ICI et retrouvez au fur et à mesure sur cette page, toutes les annonces et les infos à retenir. Dans la foulée on ajoutera les liens menant à nos news dédiées détaillées, rien que pour vous. On est trop bon.

Retrouvez toutes les annonces de la journée dont les titres des deux nouveaux opus qui arrivent cette année sur Nintendo Switch