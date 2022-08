Pokémon Ecarlate et Violet - Découvrez trois nouvelles créatures de la région de Paldea

A l'occasion du dernier Pokémon Presents, Game Freaks et The Pokémon Company nous ont révélé comme à leur habitude une poignée de nouvelles créatures qu'il sera possible de capturer dans la nouvelle région de Paldea dans les nouveaux titres Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Au menu du jour : 2 monstres exclusifs, et une nouvelle forme régionale !

Pâtachiot

Catégorie : Pokémon Chiot

Type : Fée

Taille : 0,3 m

Poids : 10,9 kg

Talent : Tempo Perso

La peau moite et lisse de Pâtachiot est élastique. Elle est donc à la fois ferme et souple. Lorsqu’il est agité, il intimide ses adversaires en gonflant son corps afin de paraître plus imposant. Pâtachiot est capable de faire fermenter les aliments à proximité grâce à la levure que contient son souffle. Cette levure est d’ailleurs très utilisée en cuisine, et c’est la raison pour laquelle les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps.

Axoloto de Paldea

Catégorie : Pokémon Poizzon

Type : Poison/Sol

Taille : 0,4 m

Poids : 11,0 kg​

Talent : Point Poison / Absorbe-Eau

Il fut un temps où les Axoloto de la région de Paldea vivaient sous l’eau. Ils semblent en avoir été chassés à la suite d’une lutte de territoire. Ils se sont alors installés dans les tourbières. Afin de ne pas s’assécher, ils ont peu à peu appris à recouvrir leur corps d’un film toxique. Le mode de vie terrestre des Axoloto de Paldea a fait durcir leurs branchies. Ils se déplacent lentement à cause de leurs corps lourds, mais ils peuvent se protéger en projetant un puissant liquide toxique depuis leurs branchies.

Balbalèze

Catégorie : Pokémon Baleinapied

Type : Glace

Taille : 4,5 m

Poids : 700,0 kg

Talent : Isograisse / Chasse-Neige