Pokémon Ecarlate et Violet : obtenez un code spécial à durée ultra limité pour Archéodong

Si vous jouez à Pokémon Écarlate et Violet, sachez qu'à l'occasion des Championnats Pokémon qui se déroulent en ce moment au Japon, vous pouvez obtenir un Archéodong​ grâce au code 22SEN10RCHAMP. Attention toutefois à ne pas traîner car le code ne fonctionnera que jusqu'à demain, 11 juin, 16h59 (heure de Paris) !

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

