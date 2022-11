Pokémon Ecarlate et Violet s'offre une publicité sur l'écran 3D géant de la Gare de Shinjuku à Tokyo

Ce vendredi 18 novembre 2022, la licence Pokémon s'apprête à franchir un nouveau cap avec sa première génération de jeux en monde ouvert : Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. Alors que 48 heures nous séparent officiellement de la sortie du jeu sur Nintendo Switch, nous vous invitons à faire une petite visite du côté de Shinjuku au Japon, et plus précisément sur son écran géant en 3D. Les starters du jeu Poussacha, Chochodile et Coiffeton prennent la pose avec des animations du plus bel effet que nous vous laissons découvrir ci-dessous. De notre côté, le test de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet arrive très bientôt dans nos colonnes. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel starter vous allez choisir pour démarrer votre aventure à Paldea !

#PokémonScarletViolet : plus que 3 petits jours, une publicité pour le jeu est diffusée sur l'écran 3D de la Gare de Shinjuku à Tokyo pic.twitter.com/KSTmWsIkcQ — Pokekalos (@Pokekalos) November 15, 2022