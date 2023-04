Pokémon Ecarlate et Violet - Un nouveau Pokémon confirmé dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro

Alors que bon nombres de joueurs se plaignent encore de la qualité technique globale de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, The Pokémon Company, Nintendo et Game Freak vont de l'avant de leur côté en préparant la sortie de leur futur DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Tout récemment découvert dans la nouvelle saison de l'animé, un nouveau Pokémon ne portant pas encore de nom officiel a été confirmé dans le prochain DLC du jeu. Si tout est encore très mystérieux sur son sujet, son magnifique halo semble le lier au Pokémon légendaire Terapagos. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons visionner l'artwork ci-dessous.

Que recèle le pendentif de Liko ? ????



Découvrez tout ce qui se cache derrière ce mystérieux Pokémon et son lien avec le pendentif de Liko dans la série #PokemonLesHorizons ! pic.twitter.com/1QxwNAn2If — Pokémon France (@PokemonFR) April 17, 2023