Pokémon Ecarlate et Violet - The Pokemon Company aurait entendu les critiques des joueurs

Si bon nombre de joueurs seront d'accord pour dire que la notion d'Open World dans la franchise Pokémon était attendue depuis longtemps, et presque logique dans la continuité de la licence, force est de constater que la 9ème génération de monstres de poche n'a pas su satisfaire pleinement les joueurs. Entre les nombreux bugs, les textures datées, les soucis techniques et autres joyeusetés, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet auraient pu être de très bons titres s'ils avaient été davantage bichonnés par Game Freak, et quelque part par The Pokémon Company si ils laissaient davantage de temps à l'équipe de développement.

Si une première piste de réflexion semblait en chemin depuis cet été à en croire Takato Utsunomiya, Directeur d'Exploitation de The Pokemon Company, le journaliste Andy Robinson a indiqué sur X avoir entendu de nouveaux bruits de couloirs, laissant comprendre que The Pokémon Company a pris au sérieux la réponse des joueurs et du consommateur de jeu vidéo à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et que la société agira en conséquence pour les prochains jeux de la licence.

Renforcement des équipes de Game Freak ? Appel à un studio sous-traitant ? Rallongement du temps de développement ? Seul l'avenir nous dira si la complainte des joueurs a réellement été prise en compte. Et qui sait, peut-être que le succès de Palworld sur consoles concurrentes va inciter la compagnie à davantage de remise en question quand on sait que ce titre sorti de nulle part a effectué 7 millions de ventes lors de sa première semaine de commercialisation contre 6,5 millions pour Légendes Pokémon : Arceus.