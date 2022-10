Pokémon Écarlate et Violet - L'influenceuse et championne Mashynn dévoilera son Pokémon partenaire à 15h00

Une chose est sûre, Game Freak et The Pokémon Company n'ont pas laissé les spectateurs indifférents avec la vidéo de présentation de Mashynn, l'influenceuse et championne d'arène de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. La spécialiste des Pokémon de type Electrique nous convie d'ailleurs à un nouveau live ce vendredi 15 octobre à partir de 15h00 pour découvrir son Pokémon partenaire. Est-ce qu'il s'agira d'une nouvelle forme de Magnéti comme le laisse supposer ses barrettes, ou un cousin éloigné comme Taupiqueur et Taupikeau ? Ou peut-être faisons-nous fausse route et qu'il s'agira d'un tout nouveau Pokémon. Quoiqu'il en soit elle a laissé plusieurs indices dans sa première vidéo. Nous vous laissons aux supputations en attendant la nouvelle vidéo du jour.