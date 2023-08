Pokémon : Les Vents de Paldea - Une nouvelle série animée centrée sur les élèves de l'Académie Orange

Décidément, The Pokémon Company semble avoir pris goût aux web-séries. Centrée sur la région de Paldea, Pokémon : Les Vents de Paldea est une nouvelle série animée qui nous proposera très bientôt de suivre les aventures de différents élèves de l'Académie Orange. Plus précisément, nous les suivront durant leur Parcours Initiatique, cette fameuse étape découverte dans les jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, faisant voyager les joueurs dans les 4 coins de la région de Paldea. Si à l'heure actuelle nous n'avons aucune informations sur la date de diffusion de cette série, nous vous laissons visionner un premier trailer ci-dessous.