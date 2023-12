Pokémon Écarlate et Violet - Le trésor enfoui de la Zone Zéro annonce un épilogue surprise

Les deux parties du DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, intitulée respectivement Le trésor enfoui de la Zone Zéro : Le Masque Turquoise et Le Disque Indigo, sont enfin disponibles et Game Freak a décidé de nous gâter en annonçant une toute nouvelle partie, gratuite pour les possesseurs de ces DLC, sous la forme d'un épilogue.

Cet épilogue arrivera dès le 11 janvier prochain sur vos Nintendo Switch et l'annonce de ce nouveau contenu s'est accompagnée d'une courte vidéo montrant un petit peu ce qui vous y attendra. Pour accéder à l'intégralité du Trésor enfoui de la Zone Zéro (et donc ses deux parties ainsi que cet épilogue), il vous faudra débourser la somme de 34,99 euros sur l'eShop.