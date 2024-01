Pokémon Ecarlate & Violet : découvrez le Pokémon fabuleux, Pêchaminus - Tous les détails + code pour obtenir une coque pour Motismart

L'épilogue du DLC "Le trésor enfoui de la Zone Zéro" de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est disponible depuis quelques jours. L'occasion de découvrir un nouveau Pokémon fabuleux : Pêchaminus. Pour tout savoir sur cet "ultime" Pokémon, retrouvez sa présentation complète ci-dessous ainsi que deux vidéos spéciales. Vous pourrez y découvrir un mot de passe pour obtenir une Coque Néo-Septentria pour votre Motismart à obtenir via cadeau-Mystère. Retrouvez le code et la marche à suivre ci-dessous.

Présentation complète du Pokémon fabuleux, Pêchaminus

Quelque part à Septentria, le Pokémon fabuleux Pêchaminus attendait le moment opportun pour sortir de sa torpeur.

Catégorie : Pokémon Emprise

Type : Poison/Spectre

Taille : 0,3 m

Poids : 0,3 kg

Talent : Emprise /Toxique

Un Pokémon rusé qui survit grâce au Mochi de Servitude Ce Pokémon utilise le poison sécrété par sa carapace pour préparer des Mochis de Servitude qu'il donne à manger aux êtres humains et aux Pokémon. Il utilise ensuite ses chaînes pour les contrôler. En plus d'être délicieux, le Mochi de Servitude éveille les désirs et révèle le potentiel de quiconque l'ingère. Pêchaminus peut s'avérer très sournois. Parfois, il feint la fragilité en geignant pour qu'on s'apitoie sur son sort.

En quête de masques à Septentria On raconte qu'il y a fort longtemps, Pêchaminus se serait rendu à Septentria avec les Adoramis, qu'il aurait asservis grâce à son Mochi de Servitude. Il espérait y obtenir des masques convoités par un couple de personnes âgées vivant avec lui. Pêchaminus se retrouva impliqué dans un affrontement contre Ogerpon et il perdit le combat. Il se recroquevilla alors dans sa carapace. Avec le temps, il devint connu sous le nom de « pêche impérissable ». Sous des allures de simple objet de décoration dans un magasin, Pêchaminus attendait le moment opportun pour faire son grand retour.​

Nouveau talent : Emprise Toxique Pêchaminus possède un tout nouveau talent, Emprise Toxique, qui apparaît pour la première fois dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Grâce à ce talent, les Pokémon empoisonnés ou gravement empoisonnés par Pêchaminus deviennent également confus. Nouvelle capacité : Chaîne Malsaine Cette attaque lance une chaîne faite de poison qui peut gravement empoisonner la cible.

,

Obtenir la Coque Néo-Septentria via Cadeau Mystère Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre cadeau en jeu : Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Saisissez le mot de passe : NE0R0T0MC0VER Le cadeau est transféré dans votre partie. N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

,

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet. ,

,

