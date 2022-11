Pokémon Ecarlate et Violet : on n'est pas des Poichigeon ! Les bugs et les glitchs les plus drôles et... flippants du jeu

La sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un évènement qui est quelque peu perturbé par la publication de nombreuses vidéos de joueurs qui documentent les bugs les plus divers qu'ils rencontrent en jouant. C'est assez ahurissant et ça fait la joie d'internet, en particulier de ceux qui n'aimaient pas la licence à la base (et Nintendo en général) et qui n'en n'attendaient pas autant. Evidemment, cela fait aussi la consternation des fans qui pourtant en ont déjà vu des vertes et des pas mûres en neuf générations. Décors qui disparaissent et réapparaissent en vrac, personnages qui volent tout d'un coup ou deviennent géants ou encore Pokémon qui font n'importe quoi et surgissent n'importe où. On a droit à tout et c'est souvent très drôle et parfois, aussi, faut le dire, terrifiant. D'ailleurs, attention. Les bugs du jeu sont tellement violents qu'il semblerait qu'ils puissent s'échapper de la console et s'insinuer dans notre monde. Si jamais votre petit frère a tout d'un coup, des pieds de trois kilomètres de longs, un corps allongé et élastique, un cou de girafe, des dents qui rayent le parquet et une dégaine à faire peur, c'est que la fameuse fuite de mémoire a altéré votre réalité. Bon, il est possible aussi que ce soit l'adolescence- le temps passe si vite. Quoiqu'il en soit, ce ne sont plus les Pokémon que les joueurs tentent d'attraper dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet mais les bugs. C'est quasiment une nouvelle compétition et c'est à celui ou celle qui attrapera le plus rare et le plus spectaculaire à publier sur le net. Pour que vous vous fassiez une meilleure idée de ce que vous êtes en train de lire, retrouvez sur cette page quelques bugs et glitchs, drôles et/ou terrifiants, qui tournent actuellement sur le net. Il est cependant important de noter que de nombreux bugs qui circulent sur le net, proviennent de versions émulées des jeux et ne reflètent donc pas forcément la réalité. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre ressenti sur le(s) jeu(x). De plus, si Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont des tares et des problèmes difficiles à passer sous silence, ils ont aussi pas mal de qualités et offrent un terrain de jeu très amusant- plus de détails dans notre test complet.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

