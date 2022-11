Pokémon Écarlate et Violet : les problèmes techniques et de performances sont-ils dus à une fuite de mémoire ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont désormais disponibles sur Nintendo Switch. Comme Zelda, Sonic et tant d'autres, les Pokémon passent l'épreuve du jeu en monde ouvert. Après Légendes Pokémon : Arceus, sorti en début d'année , qui proposait une aventure en "zones ouvertes", Pokémon Écarlate et Pokémon Violet brisent les frontières pour offrir aux joueurs un vrai monde bac à sable. Cependant, comme Légendes Pokémon : Arceus, le jeu a de sérieux soucis de performances et pour beaucoup de joueurs, ils sont même pires.

Bugs, animations saccadées, éléments du décor qui clignotent ou disparaissent subitement, personnages qui se tiennent à dix centimètres du sol, Pokémon "pixélisés à mort", framerate qui se dilate, ralentissement "violent"... N'en jetez plus, c'est une catastrophe ! Une catastrophe d'autant plus déplorable qu'à côté de ça, comme souligné dans le test de notre ami ggvanrom, le contenu du jeu à de quoi divertir les joueurs. Cependant comment accepter qu'un jeu aux ambitions aussi grandes, tant ludiques que commerciales, puissent sortir avec de telles tares ?

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Game fric Freak ? Avec une telle licence qui a plus de 25 ans d'existence , on est tout de même en droit d'attendre un jeu beaucoup plus fini surtout lorsqu'il est développé pour une seule console. Alors ou se situe le problème ? Incompétence ? Equipe trop restreinte ? Délais à respecter trop serrés ? Menfoutisme ?

Pour le site Centro Pokémon, si le jeu a effectivement énormément de problèmes techniques, il est possible d'en supprimer quelques-uns et notamment le plus gros (d'après le site) la chute de framerate , simplement en redémarrant le jeu. Pour le site, ces problèmes seraient dus à "une fuite de mémoire". Ainsi plus on jouerait, plus la mémoire serait saturée ce qui entrainerait des problèmes et des saccades. Si vous rencontrez de graves soucis (surtout après une longue session de jeu) le site conseille donc d'enregistrer sa progression et de redémarrer le jeu. Alors, ça ne réglera pas tous les soucis, et encore moins les problèmes de réalisation, de cadrage et de caméra mais c'est en tout cas une solution qui pourra peut-être arranger les choses, en attendant, on l'espère, une hypothétique mise à jour.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en partageant vos expériences de jeu en commentaire.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

In every test we did, when the framerate became terrible after playing for a while, saving and restarting the game fixed it and returned it to normal levels.



We hope this can be patched soon. — Centro Pokémon (@CentroPokemon) November 18, 2022

Source : Cpokemon