Pokémon Music Collective - Les musiques Pokémon comme vous ne les avez jamais entendues

Alors que l'attente de la dernière génération de monstres de poche Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet commence à se faire sentir, The Pokémon Company revient ce jour avec un tout nouveau projet pour l'instant réservé au marché Japonais. Pokémon Music Collective est un concept original : proposer à des artistes japonais de créer de nouvelles musiques en se basant sur les musiques cultes des différents jeux Pokémon. Réorchestration, reboot, ou mix improbable ? On risque bien d'en avoir pour tous les goûts. Pour savoir à quoi s'attendre avec ce nouveau projet, nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 14 septembre à 17h (heure française) pour découvrir la première musique signée Imase.

Source : Serebii