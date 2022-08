Pokémon Ecarlate et Violet - Bienvenue à Paldea !

Que serait une nouvelle aventure Pokémon sans une région spécialement attitrée ? La neuvième génération de monstres de poche ne faisant pas exception à la règle, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet nous ont ainsi dévoilé ce jour la région de Paldea où se déroulera notre nouvelle aventure. Pour en apprendre davantage sur les environnements qui vous attendent, nous vous laissons découvrir ci-dessous une vue aérienne de cette fameuse région, ainsi qu'un premier descriptif officiel :

Bienvenue à Paldea !

​Cette nouvelle aventure se déroule dans la région de Paldea, dont les vastes paysages sont parsemés de lacs, de terres arides, et de chaînes de montagnes périlleuses aux sommets vertigineux. À Paldea, les êtres humains et les Pokémon vivent en harmonie dans des lieux variés, allant d’un village agricole aux récoltes abondantes à une ville portuaire disposant d’un marché animé. Beaucoup de Pokémon vivent aussi dans les cimes des arbres, les rivières et toutes sortes d’environnements sauvages.



Au cœur de Paldea se situe la plus grande ville de la région : Mesaledo. C’est là que les joueurs et joueuses rejoindront l’Académie Orange ou l’Académie Raisin. Dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le nom de l’académie, son emblème, les uniformes ainsi que d’autres détails diffèrent selon la version du jeu.



Le Pokédex sera accessible via une application du Motismart. La totalité de la Carte de la région de Paldea sera elle aussi disponible en application, et la position des joueurs et joueuses y sera affichée. D’autres informations seront également fournies, comme l’emplacement des villes proches, des Centres Pokémon et des Pokémon sauvages.