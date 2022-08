Pokémon Ecarlate et Violet - Focus sur la nouvelle mécanique de jeu : la Téracristallisation

A l'occasion du Pokémon Presents de ce mercredi 3 août, nous avons enfin pu découvrir ce qui sera la nouvelle mécanique de gameplay de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : la Téracristallisation. Phénomène propre à la région de Paldea, la Téracristallisation change l'aspect des Pokémon pour les rendre étincelants comme des pierres précieuses. Pour que ce phénomène s'observe, il faut que les Pokémon soient équipés d'un Téracristal, et une fois celui-ci déclenché au combat, il permettra au Pokémon de gagner un boost sur ses capacités.

Si nous avons eu l'occasion de voir les starters avec des Téracristaux Feu, Eau et Plante, il sera également possible pour les Pokémon d'avoir des Téracristaux rares leur faisant radicalement changer de type. Nous avons ainsi pu découvrir un Pikachu de type Vol, un Godrive de type Feu, ou encore un Evoli de type Plante. Ces fameux cristaux ne semblant pas pouvoir être échangé manuellement d'un Pokémon à l'autre, il faudra alors redoubler de vigilance lors de vos captures de monstre. Et si vous êtes un amateur de raretés, il vous sera également possible de vous lancer dans une nouvelle activité : les Raids Téracristal.

A la différence des Raids Dynamax introduits dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, vous pourrez cette fois-ci faire équipe jusqu'à 4 joueurs pour tenter de dénicher des Pokémon possédant des Téracristaux rares comme un Gardevoir avec un Téracristal de type Eau. Petit bonus qui fera pousser un grand cri de soulagement aux joueurs online, il ne sera plus impératif d'attendre que les autres joueurs aient sélectionné leur action en combat pour que vous puissiez attaquer l'adversaire ou soigner vos alliés. Chaque action est désormais individuelle et devrait grandement accélérer la vitesse des Raids.