Pokémon Écarlate et Pokémon Violet annoncent leur DLC

Véritables raz-de-marées de la fin d'année 2022 sur Nintendo Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet n'en finissent plus de faire parler d'eux. Au détour du Pokémon Direct de ce mois de février 2023 Game Freak et Nintendo ont révélé les évidents DLC pour cette neuvième génération de Pokémon.

Annoncé en deux vagues dont la première pour cet automne et la seconde pour cet hiver mais d'ores et déjà achetable au prix de 34,99 euros, ce contenu additionnel payant porte le doux nom de Pokémon Écarlate et Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro.

Le Volume 1 : Le Masque Turquoise vous emménera découvrir Septentria lors d'un voyage scolaire, le Volume 2 : Le Disque Indigo, quant à lui vous fera découvrir l'Institut Myrtille au cours d'un échange scolaire. Ces deux DLC amèneront aussi avec eux de nouveaux Pokémon et 230 anciens Pokémon qui n'étaient pas présents dans les jeux de base. N'hésitez pas à visionner la bande-annonce de ce contenu ci-dessous.

Par ailleurs, acheter ce contenu supplémentaire vous donnera accès à de nouveaux uniformes et si vous achetez ces DLC avant le 31 octobre prochain vous obtiendrez un Zoroark de Hisui de type Téracristal Ténèbres.

