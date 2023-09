Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 1 : Le Masque Turquoise est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez fait le tour de la région de Paldea dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et que vous souhaitez pousser l'exploration un peu plus loin, Le trésor enfoui de la Zone Zéro est désormais disponible en partie sur Nintendo Switch. Plus précisément, c'est le Volume 1 : Le Masque Turquoise qui est accessible depuis ce 13 septembre. Cette première partie vous propose de vous envoler vers la nouvelle région de Septentria pour poursuivre votre chasse aux trésors. Au menu, de nouveaux camarades, une nouvelle histoire, et surtout toujours plus de Pokémon anciens et nouveaux à capturer. Pour rappel, vous devez posséder le jeu de base Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet pour accéder au contenu téléchargeable Le trésor enfoui de la Zone Zéro.

Le Volume 1 : Le Masque Turquoise présente des fonctionnalités divertissantes conçues pour offrir une expérience de jeu passionnante.

Explorez une nouvelle contrée. Bienvenue à Septentria, un lieu paisible dont le paysage champêtre, couvert de rizières et de pommeraies, diffère de la nature de Paldea. Arpentez ces terres rurales luxuriantes à l'occasion d'un voyage scolaire en compagnie d'élèves d'une autre académie. Vous aurez pour mission de parcourir le territoire à la recherche de pancartes illustrant l’une des plus vieilles légendes de Septentria.



Rencontrez des individus hors du commun . Partez à l'aventure avec de nouveaux personnages tels que Roseille et Kassis, une sœur et un frère qui étudient à l'Institut Myrtille, mais sont originaires de Septentria. Vagabondez aux côtés de Lithia, une grande voyageuse amatrice de photo, qui souhaite débusquer et photographier un mystérieux Pokémon. Faites la connaissance de Madame Bria, l'enseignante responsable de cette excursion et fascinée par le phénomène de la Téracristallisation.



Découvrez de nouveaux Pokémon . Attrapez des Pokémon récemment découverts et originaires de Septentria, tels que Poltchageist, le Pokémon Matcha, Pomdramour, le Pokémon Sirop Pomme, ainsi qu'un trio de Pokémon qui aurait jadis protégé Septentria : Félicanis, Fortusimia et Favianos. Vous croiserez également de nombreux Pokémon déjà découverts, tels que Goupix, Ronflex et Medhyèna, pour ne citer qu'eux.



Interagissez différemment avec vos Pokémon et vos amis. La Chasse aux Monstres est un mini-jeu amusant qui consiste à récupérer des Baies en faisant éclater des Ballons Monstre. En guise de récompense, vous recevrez des mochis permettant de modifier les stats de base de vos Pokémon. Jouez individuellement ou en groupe et élaborez une stratégie pour terminer les niveaux les plus difficiles ! En outre, l'expérience photo s'améliore : la Perche à Motismart permet désormais de prendre des photos avec un plus grand angle, tandis qu'une nouvelle fonctionnalité vous permet de guider l'emplacement des Pokémon afin d'obtenir le cliché parfait.