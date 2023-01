Adieu 2022, bonjour 2023 ! La rédaction de Nintendo-Master fait le bilan et vous souhaite une bonne année

... 3...2...1... 0 ! Voilà, on y est ! Bonne année !

On a beau avoir aimé 2022 (malgré l'actualité...) mais nous voilà prêts à lui être infidèle et à aimer 2023 encore plus ! C'est toujours avec plaisir et avec une vraie émotion que l'on se retrouve dès la première seconde de la nouvelle année pour partager avec vous, nos fidèles lecteurs, ce moment de joie et d'allégresse où les compteurs sont remis à zéro et où tout semble encore possible. Nintendo-master est un site de passionnés fait par des passionnés pour des passionnés même si tout le monde est évidemment le bienvenu- même ceux qui détestent Nintendo ou même le site ! Faut reconnaître que l'espace commentaires des news ne serait plus aussi drôle sans les haters qui adorent nous détester ! Et puis c'est bien connu, la haine fait ressortir l'amour et ce qu'il y a de meilleur en nous (ça doit être l'effet du Champomy). Depuis 20 ans (et oui, déjà) Nintendo-master relaie sans relâche toutes les informations concernant Nintendo avec passion, sérieux et indépendance. On essaye toujours d'être au taquet et de coller au plus près de l'actualité en évitant d'être simplement des passe-plats qui se contenteraient de relayer des communiqués de presse. Notre mot d'ordre est simple : tout ce qui nous intéresse est susceptible de vous intéresser. Après, on essaie d'être un peu plus qu'un simple site de news Nintendo... Il faut dire qu'en 20 ans, bien des choses se sont passées. Le petit cercle des gamers s'est considérablement agrandi, les console ont changé (au départ c'était la GameCube qui faisait l'actu !) et les habitudes des joueurs ont évolué. Les réseaux sociaux et les smartphones ont bousculé la façon de s'informer et de communiquer, nous obligeant constamment à nous adapter sachant que nous restons d'éternels amateurs (dans le sens noble du terme) avec bien souvent des activités professionnelles diverses à concilier et des vies privées plus ou moins agitées (ou pas- je ne vise personne) à gérer. Cette année , il y a eu quelques petits changements à NM : si GG et moi-même sommes toujours aux commandes du site, des petits nouveaux et des petites nouvelles sont venu(e)s nous prêter main forte pour vous proposer un maximum de tests de qualité. Dans le même temps, pingoleon3000 nous a quittés- on la remercie d'ailleurs au passage. Tant que je suis dans les remerciements, j'en profite pour remercier aussi jofe et Radikal pour leur implication sur le site, et plus spécifiquement dans les NM d'Or qui ont sacré Xenoblade Chronicles 3 comme jeu de l'année ! C'est votre choix et on le valide totalement (voir ici pour les détails). Notez qu'en 2022, on a aussi ouvert un forum Discord- Enfin, on a presque ouvert... Le forum sera officiellement lancé plus tard cette année mais vous pouvez déjà vous inscrire. Evidemment pour 2023 , on a plein de projets- ce qui est normal car en début d'année , on a toujours plein de projets ! On vous en reparlera très vite- ou jamais (faut être lucide, même bourré de Champomy). Quoiqu'il en soit, nous voilà aux premières lueurs de 2023 , prêt à en découdre et à faire chauffer nos claviers et nos petites cellules grises pour faire brûler encore plus fort la flamme de notre passion commune.

Et maintenant, comme le veut notre tradition (voir nos vœux de l'année dernière), retrouvez ci-dessous les coups de cœur et les coups de blues des trois newsers du site : babidu, ggvanrom et votre serviteur, rifraff.

Vœux 2022 - 2023 - babidu



2022 s'achève...tristement...sans aucun jeux Zelda...ce qui n'était pas arrivé depuis 2013. Malgré ce manque évident, il faut dire que cette année sur Nintendo Switch n'a pas été de tout repos ! Entre la cadence frénétique des sorties sur la console et la qualité des jeux proposés, 2022 aura été l'année de la Nintendo Switch malgré l'absence du jeu de l'année sur celle-ci. Si Elden Ring n'a pas fait de cadeaux à la concurrence en proposant un jeu aussi extraordinaire que n'avait pu l'être Breath of the Wild, la petite mais vieillissante console hybride de Nintendo n'en a pas fait non plus en proposant sa seconde meilleure année de vie après 2017.

Si les choses n'étaient toujours pas toutes roses en 2022, il faut souhaiter le meilleur pour 2023. Que cette année à venir soit calme en actualités mais chargée en sortie de jeux ! Je souhaite le meilleur à tous nos lecteurs sans qui rien ne serait possible. À nos lecteurs assidus et aux occasionnels visiteurs du site, j'aimerais sur un plan personnel vous remercier de votre confiance, de vos commentaires éclairés, de vos retours et pour m'avoir permis de tant progresser en 2022. Grâce à vous j'ai pu tester en avance Splatoon 3, j'ai pu rencontrer des gens de l'industrie que je salue, j'ai pu m'épanouir sur ce site et au sein de cette rédaction peuplée de personnes formidables. Je ne peux qu'exprimer une nouvelle fois ma gratitude et vous souhaiter une excellente année 2023... Et un excellent The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom !

Préparez-vous en revanche pour un spam d'articles sur Pikmin 4 dans les mois à venir !

TOP 2022

Annoncé par surprise alors que personne ne l'attendait, Splatoon 3 avait tout pour faire peur. Suite trop facile, ajouts peu notables, recyclage à foison...Mais non, Nintendo a réussi l'inimaginable en nous donnant le meilleur Splatoon de tous les temps tant au niveau du contenu que de ses systèmes. Si Splatoon 2 ne m'avait pas fait complétement oublier Splatoon premier du nom, Splatoon 3 les balaie aisément et propose la meilleure expérience multijoueur en ligne sur la Nintendo Switch.

A Musical Story

Attendu dès son annonce comme le messie des jeux musicaux, A Musical Story réussit à assembler un gameplay aussi novateur qu'évident à une bande son du tonnerre. Réalisé par Glee Cheese Studio, ce premier jeu est incroyablement bien réalisé en se permettant de proposer des musiques dignes des Pink Floyd et un visuel bien plus beau que la plupart des jeux. A Musical Story est le meilleur jeu musical de mon année et celui qui m'aura le plus fait briller.

Grosse surprise de cette fin d'année, Inscryption est un jeu incroyable que vous devriez tester. Gare aux spoilers !

La suite du meilleur Tactical de la Nintendo Switch revient prendre sa place sur le trône en proposant une suite aussi généreuse que surprenante. Bien que je ne l'ai pas encore terminé, explorer ce monde est un délice et les combats sont d'une richesse et d'une accessibilité folle. Le meilleur Mario depuis Odyssey et le meilleur Tactical de la Nintendo Switch.



FLOP 2022

Zelda

Si Mario Strikers aurait dû figurer ici, il faut admettre que je n'attendais rien du jeu et que je ne me suis même pas penché dessus. Ce qui m'a peiné cette année c'est l'absence d'un Zelda en 2022. Je ne comprend pas trop la volonté de Nintendo d'avoir voulu briser la boucle du Zelda annuel alors que The Wind Waker et Twilight Princess ne demandaient qu'à ressortir. J'espère prendre la claque Zeldaesque de ma vie en 2023 pour corriger la douloureuse absence de la série cette année.

Vœux 2022 - 2023 - ggvanrom

Je termine donc cette fin d’année comme je l’ai commencé, avec un bon gros rhume et alité ! Qu’il est bizarre de se dire qu’une nouvelle fois cette année est passée en un claquement de doigts. Côté sorties nous avons une nouvelle fois été gâté, que ce soit sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Mais de vous à moi, maintenant je lorgne surtout sur le mois de mai 2023 avec la sortie du prochain The Legend of Zelda !

Mon Top 2022

Alors que j’ai du me « forcer » à boucler les épisodes 1 et 2, je dois avouer que ce troisième opus a été un véritable plaisir. Bien qu’il n’est pas exempt de reproches, l’aventure qui nous a été présentée a été riche en émotion, et je regrette sincèrement que le titre n’ait pas été reconnu à sa juste valeur lors des The Game Awards.

La boucle est bouclée, après la sortie de Persona 5 Strikers l’année dernière, c’est enfin le jeu principal Persona 5 Royal qui a fait son entrée sur Nintendo Switch. Avec plus de 100 heures au compteur, la traduction française, et le scénario additionnel, Atlus nous prouve une fois encore avec cet épisode que la licence Persona a encore de belles années devant elle.

Légendes Pokémon : Arceus

Tout le monde l’attendait au tournant de par son choix de s’émanciper de la trame classique d’un jeu Pokémon. Arrivé en début d’année 2022, Légendes Pokémon : Arceus a surpris son monde en réussissant à apporter un vent de fraîcheur à la licence. Certes nous ne sommes pas devant une perle graphique, mais il faut avouer que ce changement d’air a été un réel plaisir pour bien des fans de la licence.

Oui encore un portage tardif, mais quel portage ! Ayant découvert cette licence avec le premier opus sur Xbox 360 à l’époque, je ne me lasse pas de retrouver une nouvelle fois ce NieR Automata sur Nintendo Switch. Square Enix a fourni un excellent portage parfaitement fluide et toujours aussi riche en émotion.

Celui-ci, j’avoue que je ne l’avais pas vu venir. Ronchonnant comme beaucoup que c’était un Zeldalike lors de sa sortie initiale sur Xbox One, son arrivée m’a permis de découvrir à quel point je pouvais être un drôle de couillon dans les jugements hâtifs. Bien qu’il emprunte quelques codes au Hylien à tunique verte, TUNIC se démarque de par un gameplay beaucoup plus exigeant, tout en ayant une patte graphique et une poésie propre. A découvrir dès que vous le pourrez !

Mon Flop 2022

Pas réellement un flop en soi, mais le contexte de sortie de Mario Strikers: Battle League Football m’a assez refroidi. Bien que le gameplay était de qualité, le contenu en lui-même était d’une grande pauvreté lors de la sortie du jeu. Nintendo a bien corrigé cela en proposant de nouveaux terrains et personnages en DLC gratuits au fur et à mesure de l’année, mais la monotonie s’était déjà installée à ce moment-là pour moi.

De nouveau une semi-douche froide pour ce nouvel épisode. Je ne regrette pas ce que j’ai dis dans mon test, à savoir que l’expérience en monde ouvert est la meilleure chose qui pouvait arriver pour la licence, et que cet idée apporte un vrai plus. Mais force est de constaté qu’on a bien été pris pour des jambons (comme beaucoup de testeurs), avec la fameuse « grosse mise à jour day one ». Point de mise à jour de lancement, et les nombreux bugs qui ont été pointés du doigts ont été corrigés au bout de plusieurs semaines. Le jeu encore aujourd’hui est loin d’être parfait sur le plan technique, et ni Nintendo ni Game Freak ne semble décidé à effectuer de nouvelles améliorations techniques du titre. Un vrai gâchis.

Vœux 2022 - 2023 - rifraff

Pour ce premier post, je me fais le relais de toute l'équipe pour vous souhaiter une bonne année remplie de joie et de (bons) jeux ! D'un point de vue plus personnel, comme chaque année, je suis heureux de continuer l'aventure NM qui m'apporte tellement même si je dois reconnaître que cette année , ça n'a pas toujours été facile... J'ai en effet été un peu moins productif niveau news... Mais rassurez-vous, je suis bien là et remonté à bloc pour 2023 . Et pour celles et ceux qui en douteraient, j'ai encore en stock plein de news sur Zelda et la Nintendo Switch 2- pas de panique ! (Vous savez d'ailleurs qu'il paraît que la Switch 2 fera des sandwichs. Elle devrait d'ailleurs s'appeler Sandwich 2). J'ai conscience de la chance que j'ai, et que nous avons grâce au site, de pouvoir rencontrer des artistes et de découvrir des jeux en avant-première. C'est une chance, qui me permet de vivre pleinement ma passion mais aussi de faire d'une certaine façon, (un peu) partie de l'histoire de Nintendo en France. C''est aussi une responsabilité.... Vous connaissez le refrain : un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ! Avec Gg, Babs et toute l'équipe, on essaie de cultiver notre singularité en mariant l'impérieuse nécessité de sérieux envers les professionnels qui nous font confiance et notre souci d'indépendance. C'est tout le respect et la considération que nous vous devons. Si le site est toujours là après 20 ans d'existence , il n'y a pas de secret : c'est parce que vous êtes toujours là. Donc encore une fois, merci à tous, aux plus anciens comme aux petits nouveaux et bonne année à tous.tes !

Mon Top 2022

Je l'attendais et je n'ai pas été déçu. Bayonetta 3 est un grand huit impressionnant qui multiplie les séquences démesurées et les délires, et se permet toutes les outrances. Le jeu est cependant moins irrévérencieux que le premier opus et sans doute moins structuré que le deuxième. Qu'importe, le plaisir est là, et pour les fans c'est un véritable festival de Bayonetta. Jeanne est superbe et la petite nouvelle Viola, adorable et attachante (malgré son gameplay un peu plus difficile à appréhender) mais c'est une nouvelle fois Bayonetta qui prend toute la lumière. La sorcière est quasiment présente du début à la fin, et elle n'a jamais paru aussi classe et vivante que dans cet opus. Il n'y a pratiquement aucune coupure entre les cinématiques et les séquences de jeu et notre sorcière traverse tout le jeu avec une élégance surnaturelle qu'on ne retrouve chez aucun autre personnage d'aucun jeu. Bref, je suis fan. Décidément l'association PlatinumGames et Nintendo fait des étincelles et j'ai déjà hâte de voir la suite...

Mon flop 2022

Mon flop, c'est l'eShop de la Nintendo Switch. Il me fatigue. Pourtant, jamais aucune console Nintendo n'a proposé autant de jeux dans son catalogue, à même de satisfaire n'importe quel joueur. Il ne lui manque à dire vrai que les exclusivités des autres plateformes et plus globalement la plupart des gros jeux (next et new gen). A part ça, c'est vrai qu'il y a le choix. On trouve un peu de tout : des jeux indépendants, des remasters, des remakes, des portages, des jeux originaux, etc. Alors pourquoi se plaindre, me direz-vous ? D'abord parce que je suis français- c'est dans mes gènes. Ensuite, si l'eShop reçoit chaque semaine des dizaines de nouveaux jeux, pour beaucoup, soit leur qualité laissent à désirer, soit ils ressemblent à des dizaines d'autres jeux déjà disponibles, soit ils sont tout simplement obscurs et n'évoquent rien... Mais le plus agaçant c'est que cette profusion de titres empêche de s'y retrouver et d'aviser certains titres qui pourraient nous plaire même lorsqu'ils viennent tout juste de sortir. Parfois, je suis moi-même (alors que je suis logiquement bien placé pour voir tout ce qui sort sur la plateforme) surpris de découvrir que certains jeux sont disponibles et d'autres fois, au contraire, je cherche en vain des jeux qui sont pourtant censés être déjà sortis. L'eShop manque probablement d'une présentation repensée et plus affirmée (avec plus de pages, d'options, de personnalisation...) ainsi que d'un vrai système qui mettrait en valeur les jeux. C'est vrai aussi qu'il est difficile de décider ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Des petits puzzle games génériques peuvent parfaitement correspondre aux critères de certains joueurs, là ou d'autres décréteront que ces mêmes jeux sont "nuls". Pour autant, il est clair qu'hormis les gros jeux repérables facilement (quoique...) il y a énormément de titres qui disparaissent des radars aussi vite qu'ils sont apparus. Certes, il y a les offres promotionnelles qui permettent de faire des découvertes mais là encore, elles servent surtout les "gros" titres surtout qu'il y a de jeux en perpétuelles promotions ! J'espère que Nintendo travaille sur une nouvelle interface et peut-être sur une nouvelle grille d'évaluation des jeux qui réussirait à concilier choix et Seal of Quality. J'allume un cierge, au cas où.

Mes attentes pour 2023

Cette année, j'irai au cinéma voir le film Mario et il est clair que je jouerai à Disney Illusion Island, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, Pikmin 4, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire​et même à SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake... Mais évidemment comme l'année dernière, si je ne devais jouer qu'à un seul jeu ce serait The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Il reste moins de cinq mois avant de découvrir ce titre qui s'annonce (forcément) explosif. Bon, connaissant Nintendo, le jeu peut encore voir sa sortie reportée... Ils en sont capables, les bougres (comme ça, ils pourront enfin caser les Wiiumaster des Zelda) Mais, même dans ce cas, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom devrait sortir cette année . Cette fois, c'est la bonne ! J'y crois, j'y crois, j'y crois (j'allume un autre cierge, au cas où). J'espère du rêve, de l'aventure, de l'amour, des surprises, de la poésie... Bref, tout ce qu'on peut attendre de la vie ! Et je vous souhaite la même chose pour 2023 !

Au nom de toute la rédaction de Nintendo-master, je vous prie d'ailleurs de recevoir nos meilleurs vœux pour 2023 et vous dit "Bonne année" !

Evidemment, maintenant, on attend vos vœux en commentaires. Qui sera le premier ou la première à écrire "bananier" ? Le suspens est insoutenable !

