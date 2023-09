Nintendo Direct en approche la semaine prochaine pour le Tokyo Game Show - A quoi faut-il s'attendre ?

Il y a des rumeurs qui sont plus évidentes que d'autres. Par exemple, le site portugais Universo Nintendo annonce la diffusion d'un Nintendo Direct la semaine prochaine , juste avant l'ouverture du Tokyo Game Show (qui se tiendra du 21 au 24 septembre 2023 ). Le site ne peut dire s'il s'agira d'un Nintendo Direct standard ou d'un Nintendo Direct Mini mais croit savoir que Nintendo diffusera son émission entre le 11 et le 15 septembre .

Bon, en même temps, ce n'est pas totalement farfelu. L' année dernière , en 2022 , un Nintendo Direct avait été diffusé le mardi 13 septembre (voir ici pour les annonces) juste avant le début du Tokyo Game Show qui s'était tenu du 15 au 18 septembre 2022 . Quant à l'année précédente , le Nintendo Direct de la rentrée avait été diffusé le 24 septembre 2021 (voir ici pour les annonces) sachant que cette année là , le Tokyo Game Show avait ouvert ses portes le 30 septembre .

Ainsi, penser que cette année encore, Nintendo diffusera un Nintendo Direct le mardi 12 septembre ou le mercredi 13 septembre (en fonction du format, standard ou mini) juste avant le TGS tient plus d'une prédiction voire d'une rhétorique que d'un véritable scoop. Pour autant, chaque année est différente et Nintendo aime bien surprendre ses fans et rester le maître de ses annonces.

Par ailleurs, on connaît déjà pas mal de choses sur le catalogue Nintendo Switch de la fin d'année. Du côté de Nintendo, on sait déjà que les fêtes seront placées sous le signe de Mario avec les sorties de Super Mario Bros. Wonder et de Super Mario RPG mais aussi de WarioWare: Move It!. On attend aussi la sortie de Le retour de Détective Pikachu et du DLC, Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro. De nombreux jeux tiers ont aussi déjà été annoncés comme Mortal Kombat 1, Batman: Arkham Trilogy, Borderlands 3 Ultimate Edition, SONIC Superstars, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, Persona 5 Tactica, Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres​ ​ou encore EA SPORTS FC 24...

Il y a donc, déjà pas mal de titres pour la fin d'année. Pour autant, il reste toujours un peu de place. On sait que Nintendo a désormais pris l'habitude de sortir des portages et des remasters d'anciens jeux sur l'eShop dans la foulée de leur annonce avant d'en proposer quelques semaines plus tard, la version boîte comme avec Metroid Prime Remastered. Nintendo pourrait faire de même cette fois-ci et annoncer, pourquoi pas, le retour d'un autre Metroid Prime ( le 2 ou le 3- ou les deux, sans même aller jusqu'à Metroid Prime 4....) Il reste aussi encore quelques jeux Wii U attendus depuis longtemps, notamment les Zelda HD et Xenoblade Chronicles X sans parler de tous les autres jeux du catalogue Wii, GameCube et 3DS qui n'attendent qu'une annonce pour revenir sur le devant de la scène.... Un remaster de Luigi's Mansion 2 (Nintendo Switch) a d'ailleurs déjà été dévoilé...Nintendo pourrait aussi annoncer des DLC pour ses gros succès de l'année (ou pas) comme Pikmin 4 ou The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom même si les jeux sont déjà très complets.

Les Nintendo Direct de septembre sont aussi souvent utilisés pour éclaircir le calendrier de sorties de jeux du début d'année prochaine et il ne serait donc pas étonnant d'avoir des annonces pour janvier ou février 2024 voire de nouvelles infos pour le jeu de la Princesse PEACH (titre à venir) annoncé dernièrement. Evidemment, à ce stade tout est possible puisqu'il ne s'agit, faut-il le rappeler, que d'une rumeur.

Alors croyez-vous à la diffusion d'un Nintendo Direct d 'ici quelques jours et espérez-vous de nouveaux jeux pour la fin d'année et le début d'année prochaine ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.