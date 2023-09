Nintendo Direct : Nintendo annonce son nouveau Nintendo Direct - Tous les détails

On l'attendait et on y croyait ou pas mais c'est plus la peine de discuter car ce n'est plus une rumeur. Nintendo vient de le confirmer : il y aura bien un Nintendo Direct de diffusé, dès demain jeudi 14 septembre , consacré aux jeux prévus cet hiver. Pour voir ce que Nintendo nous a préparé dans ce Direct de 40 minutes, il faudra donc être au rendez-vous ici-même dès 16h (heure de Paris)

