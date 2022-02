SD Gundam Battle Alliance se dévoile sur Nintendo Switch

Les amateurs de Mechas vont être aux anges. Dévoilé à l'occasion du dernier Nintendo Direct, SD Gundam Battle Alliance s'offrira une place sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2022 . En attendant d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Les pilotes peuvent évoluer dans l’univers de Gundam comme jamais auparavant avec des visuels stylés, des animations de combat dynamiques et des effets impressionnants tout en combattant en coopération dans SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE. Ce RPG d’action emmène les joueurs dans un autre monde par le biais d’un phénomène étrange connu sous le nom de « Breaks », et leur fait découvrir des œuvres originales issues d’un éventail d’histoires de Gundam tout en s’efforçant de ramener le monde à la normale. De « Mobile Suit Gundam » à « Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans », SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE encourage les joueurs à diriger un escadron de 3 unités pour vivre des combats coopératifs passionnants avec une multitude de personnages et des mécanismes étendus. Les joueurs peuvent vivre l'histoire en solo ou profiter de la force unique de chaque Mobile Suit pour remporter la victoire en se joignant à des amis. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE permet aux joueurs d'affronter des versions Super Déformées (SD) des Mobile Suits de la série Gundam avec des animations passionnantes dans ce tout nouveau RPG épique.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et sur PC via Steam et Windows en 2022.