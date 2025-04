Nintendo SWITCH 2 : le catalogue GameCube bientôt ajouté au Nintendo Switch Online ?

A moins que vous étiez déconnecté durant plusieurs semaines, vous savez forcément qu'aujourd'hui, c'est le grand jour.

Nintendo va enfin nous présenter sa Nintendo SWITCH 2 avec un Nintendo Direct spécial, à voir ICI dès 15h - heure de Paris.

Alors que nous réserve Nintendo ? Si, à ce stade tout est possible, on peut s'attendre à retrouver le nouveau Mario Kart mais aussi un nouveau Mario 3D et un remaster d'un Zelda ce qui est un peu la routine des lancements de consoles Nintendo.

Une autre croyance populaire voudrait que Nintendo annonça l'arrivée du catalogue GameCube via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Ce serait une suite logique puisque les catalogues des autres consoles Nintendo sont déjà disponibles sur Switch 1. Par ailleurs, il y a eu pas mal de petits signes comme le dépôt d'un brevet pour une manette de type GameCube.

Donc lorsque le spécialiste en rumeurs, Nate the Hate affirme que le catalogue GameCube va arriver sur Nintendo SWITCH 2 et la seule question à se poser est de savoir "quand", on est pas franchement surpris. C'est ce que tout le monde croit;

Déclaration de Nate the Hate :

J'ai entendu dire que la GameCube allait venir à NSO. La question est de savoir quand, pas si.

Evidemment, il faudra encore patienter un tout petit peu avant de le découvrir- ou pas.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

VOIR LE NINTENDO SWITCH 2 DIRECT - 2 AVRIL 2025

NINTENDO SWITCH 2 Direct - Prédictions : A quoi faut-il s'attendre ?

Lire aussi :

Source : Nintendolife