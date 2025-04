Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 2 à voir et revoir #NintendoDirect

Voilà, on y est. On a (plus ou moins) gentiment patienter pendant des mois pour ne pas dire des années mais l'attente est terminée. Le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2, c'est aujourd'hui dès 15h (heure de Paris).

Maintenant, c'est quitte ou double.

Au fil des semaines, Nintendo a su maintenir et faire monter la hype autour de sa nouvelle console. Reste plus qu'à se montrer à la hauteur. C'est bien connu, plus on monte, plus dure est la chute.

Mais ne parlons pas de malheur. Avant que ce soit notre tour, c'est à Nintendo de jouer.

Retrouvez sur cette page la vidéo du Nintendo Direct sachant qu'une "news référence" vous sera proposée avec toutes les annonces au fur et à mesure de leur révélation et que nous publierons des news dédiées dans la foulée.

