Découvrez les nouveaux jeux Nintendo SWITCH 2 avec deux sessions Nintendo TREEHOUSE dans la foulée du Nintendo Direct

Le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2, c'est demain à 15h (heure de Paris).

Pendant environ une heure , Nintendo devrait nous présenter la console et ses spécificités mais aussi ses jeux. On s'attend donc à en savoir plus sur le prochain Mario Kart mais aussi peut-être découvrir un Mario 3D et un remaster d'un jeu Zelda... On espère évidemment être surpris et à ce stade, tout est possible !

Si une heure ne semble pas beaucoup de prime abord pour une présentation attendue depuis si longtemps, on n'a oublié que la présentation dédiée à la première Switch avait la même durée.

Rétrospectivement, d'ailleurs, il n'y avait pas énormément de jeux et la plupart étaient des jeux Nintendo (souvenez-vous). Alors faut-il s'attendre à la même stratégie ?

Encore un peu de patience avant de le découvrir ! Dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct, sachez que vous pourrez voir les jeux annoncés un peu plus longuement.

En effet, Nintendo of America a annoncé le retour des sessions Nintendo TREEHOUSE, le 3 et 4 avril à 16h ( heure de Paris ).

Evidemment, on vous en reparlera et on les suivra, on l'espère, ensemble.

