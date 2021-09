Castlevania Advance Collection - Une compilation légendaire enfin disponible sur Nintendo Switch

Les bruits de couloirs étaient persistants, mais au final la vérité a enfin éclaté. Castlevania Advance Collection a été officialisé à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, cette compilation regroupera les épisodes suivants :

Nous voulions que davantage de personnes puissent connaître la série Castlevania, en particulier les jeux action / aventure qui sont des chefs d’œuvre qu’on peut toujours apprécier de nos jours. Nous savions que peu de titres étaient jouables sur les consoles actuelles, nous avons donc commencé à assembler Castlevania Advance Collection. Nous avons décidé que cette sortie serait multiplateforme afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse profiter de ces titres.

La série Castlevania célèbre cette année son 35ème anniversaire, grâce au soutien de ses nombreux fans et, bien sûr, de toutes les personnes impliquées dans sa création. L’équipe de production est honorée de pouvoir travailler sur cette série et nous continuerons à nous efforcer de faire connaître Castlevania et de permettre au plus grand nombre d’y jouer. Merci à toutes et à tous pour votre soutien infaillible ! »