NieR:Automata The End of YoRHa Edition débarque le 6 octobre sur Nintendo Switch - Tous les détails

Depuis la publication du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) ce n'est plus une rumeur. NieR:Automata débarque enfin sur Nintendo Switch dans une The End of YoRHa Edition qui comprend le jeu original ainsi que le DLC 3C3C1D119440927. Le jeu sortira à la rentrée en version boîte et sur l'eShop. En version dématérialisée, le jeu coûtera 39,99€ et prendra près de 10,8 Go dans la mémoire ou la carte Micro-SD de votre console. Pour plus d'infos, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous en vidéo.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition sera disponible le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch. Toutes les annonces du NINTENDO DIRECT MINI: PARTNER SHOWCASE DE JUIN 2022 dans notre news spéciale