Nouvel artwork et nouvelles images pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct de septembre (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) Nintendo a mis à jour la fiche de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur son site officiel. L'occasion de découvrir un magnifique artwork et quelques images tirées du dernier trailer du jeu (voir ICI.) Retrouvez toutes ces images sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera disponible le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.