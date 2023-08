Baldur's Gate 3 plus fort que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

Un GOTY en chasse un autre. Depuis sa sortie, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ fait l'unanimité (ou presque). La suite de Breath of The Wild est dans tous les cas un concurrent sérieux pour devenir Le jeu de l'année 2023. Après, vous connaissez le refrain sur "les goûts et les couleurs"...

Néanmoins, jusqu'à présent, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom était selon le site Metacritic qui compile les tests et les notes de nombreux sites du monde entier, le jeu le mieux noté de l'année avec un "metascore" de 96/100. Il vient cependant d'être dépassé d'un point par un jeu qui vient de sortir sur PC : Baldur's Gate III.

Alors évidemment, la comparaison est un peu audacieuse puisque si Baldur's Gate III affiche fièrement un metascore de 97/100, il n'est sorti que depuis une semaine et réunit pour le moment seulement 20 tests alors que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ , sorti le 12 mai dernier expose son metascore de 96 qui est la moyenne de pas moins de 145 critiques . Il faudra voir ce que cela donne, une fois que tous les tests auront été publiés (sachant que le jeu est aussi attendu sur PS5 à la rentrée).

Notez que pour le moment, selon Metacritic, le jeu le mieux noté de tous les temps est The Legend of Zelda : Ocarina of Time avec un metascore de 99/100 (moyenne de 22 tests publiés).

NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

