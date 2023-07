Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo vous offre une épée et une queue de Lézalfos

Depuis la mise à jour 1.2.0 ,The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dispose d'un nouveau système de cadeaux et d'astuces accessible à partir de la chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch, à la manière des Rumeurs des Landes de Breath of The Wild (souvenez-vous). Ce sont des astuces très basiques et, assez connues, à destination avant tout des nouveaux joueurs. La bonne idée, c'est qu'en lançant le jeu à partir de l'article, le joueur reçoit les ressources nécessaires à leur réalisation. Ainsi, on a déjà pu faire une épée ressort (ici) et Nintendo nous a rappelé l'utilité des Fruits de la clarté.

Aujourd'hui, Nintendo nous invite à attaquer nos ennemis "de plein fouet" en nous apprenant à confectionner un Fouet lézal basique grâce à une épée et une queue de Lézalfos. Pour récupérer ces ressources facilement, il suffit de lancer le jeu via le lien disponible dans l'article de la chaîne Nouvelle et d'utiliser ensuite le pouvoir Amalgame avant de tester sur deux-trois cobayes sur son chemin...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

