Zelda Tears of the Kingdom reçoit la mise à jour 1.2.0 - Tous les détails

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom vient de recevoir une mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.2.0. Au programme des corrections de bugs qui pouvaient bloquer la progression du joueur et "quelques améliorations". A priori, on peut aussi s'attendre à ce que la mise à jour corrige les derniers glitchs de duplication ou autres découverts dernièrement. retrouvez ci-dessous la traduction des notes de mise à jour en attendant leur publication officielle

Ver. 1.2.0 (publiée le 4 juillet 2023)

Mises à jour générales En démarrant le jeu à partir de certains articles publiés sur la chaîne Nouvelles (accessible via le menu HOME), les joueurs peuvent recevoir un certain nombre d'objets dans le jeu. En fonction de l'état de progression du jeu ou de l'endroit où les données sont rouvertes, il peut arriver que les objets ne puissent pas être reçus.

Corrections supplémentaires Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de progresser au-delà d'un certain point dans les quêtes principales " Des gens dans les profondeurs ?" et " Le secret des vestiges circulaires", et dans les quêtes secondaires " Le laboratoire Pru'ha d'Elimith " et " Reconstruction d'Ecaraille", la quête du sanctuaire " Dyeing to Find It " et les missions "Un village en détresse", " L'écurie inachevée " et " Le repaire des pirates ". Le téléchargement de la mise à jour permettra aux joueurs d'aller plus loin. Correction d'un problème empêchant les fées d'apparaître dans certaines conditions alors qu'elles auraient dû apparaître à l'origine.

Correction d'un problème empêchant les repas fournis par Plati du village d'Ecaraille de changer dans certaines conditions. Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.

