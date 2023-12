TIME publie sa liste des 10 meilleurs jeux vidéo de 2023

Nous voilà déjà à l'aube de 2024 . Comme chaque année, c'est l'heure des bilans et des listes à rallonge. Quels ont été les meilleurs jeux de l'année 2023 ? A cette question, le magazine TIME vient de livrer sa réponse. L 'année dernière , le jeu de l'année pour l'illustre magazine était God of War: Ragnarok et aucune exclusivité Nintendo ne figurait dans son Top 10 (voir ici). Cette année , il y a du mieux puisqu'on retrouve The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder respectivement à la 4eme et 7eme place du top 2023. Par contre à la première place, c'est Alan Wake II qui triomphe. Alors est-ce un aperçu de ce qui nous attend au prochains Game Awards à voir cette semaine dans la nuit de jeudi à vendredi ? En attendant de le découvrir, retrouvez la liste des 10 meilleurs jeux de 2023 selon TIME ci-dessous.

Les 10 meilleurs jeux vidéo de 2023 selon TIME

Alan Wake II Baldur’s Gate 3 Spider-Man 2 The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom Resident Evil 4 Remake Dead Space Remake Super Mario Bros. Wonder Star Wars Jedi: Survivor Diablo IV Dredge

Description deThe Legend of Zelda : Tears of The Kingdom selon TIME

Suite de Breath of the Wild de 2017, Tears of the Kingdom est le résultat d'un contenu DLC prévu pour Breath of the Wild devenu trop ambitieux. Tears of the Kingdom de Nintendo donne tout le temps et l'espace à cette ambition. Une fois de plus, le joueur prend le contrôle de Link alors qu'il explore le monde d'Hyrule à la recherche de Zelda, et tente d'empêcher le Roi Démon, Ganon, de détruire le monde. Tears of the Kingdom développe l'aspect monde ouvert en ajoutant des cavernes et des îles célestes à explorer. La fluidité des mouvements et des combats de Link, ainsi que les nouveaux bonus, font de la traversée d'Hyrule une expérience amusante, et suffisamment stimulante. Il est facile de se perdre dans la beauté du jeu et de se contenter d'explorer, mais l'histoire passionnante, liée à l'histoire ancienne d'Hyrule, ramène toujours le joueur à la quête centrale et à la résolution des mystères qui l'attendent.

Description de Super Mario Bros. Wonder selon TIME

Mario a connu une année faste. Non seulement le plombier a joué dans l'un des plus grands succès cinématographiques de 2023, mais il a également joué avec son champignon magique dans l'un des jeux les plus appréciés de l'année. Wonder est le premier jeu Mario à défilement latéral depuis New Super Mario Bros. U, sorti en 2012, et invite à la nostalgie. Les joueurs peuvent choisir entre Mario, Luigi, la princesse Peach, la princesse Daisy, Toad, Toadette, Nabbit et Yoshi pour explorer le Royaume des fleurs et le sauver de Bowser. Le jeu est également compatible avec le multijoueur, jusqu'à quatre personnages. Il s'agit d'un excellent jeu d'entrée en matière, en particulier pour les jeunes joueurs qui découvrent Mario grâce au récent film. Pour les joueurs plus âgés, il s'agit toujours d'un Mario classique, mais avec de meilleurs graphismes, ce qui signifie qu'il y a beaucoup à aimer et peu à expliquer en termes de gameplay. Mais une nouveauté vient changer la donne : les Fleurs Prodiges, qui modifient la réalité de la carte lorsqu'elles sont ramassées. Cest suffisant pour que les joueurs de tout âge s'exclament "Wahoo !".

Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. N'oubliez pas que comme chaque année, Jofe, un des membres émérites de la communauté NM prépare les JEUX NM D'OR 2023 et que vous êtes donc invités à élire vos jeux de l'année dans diverses catégories- voir les détails ICI.