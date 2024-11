Zelda : le gameplay est toujours prioritaire sur l'histoire

On s'en était aperçu depuis longtemps, et plus encore depuis la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mais Eiji Aonuma vient de le confirmer dans une interview au Washington Post : chez Nintendo, et notamment dans les jeux Zelda, c'est toujours le gameplay qui prime sur l'histoire contrairement à ce que beaucoup d'autres développeurs font.

Chez Nintendo, les équipes commencent par créer les mécanismes de jeu, et ce n'est qu'ensuite qu'ils utilisent l'histoire pour justifier le gameplay. Ce n'est donc pas l'histoire qui impose un cadre mais le gameplay.

Propos d'Eiji Aonuma publiés par The Washington Post:

Je n'ai jamais vraiment créé de jeu dans lequel on pense d'abord à l'histoire, puis au gameplay Quand on pense au gameplay, on essaie ensuite de réfléchir à la manière dont on peut faire comprendre ce gameplay aux joueurs.

L'histoire est utilisée comme un vaisseau parce qu'elle a un début et une fin, et le joueur la traverse. Je pense qu'il serait en fait assez difficile de faire l'inverse et de commencer par l'histoire puis d'essayer de faire correspondre les mécanismes de jeu à cela.

Alors est-ce une bonne façon de faire pour un jeu Zelda ?

Dans un jeu de type Mario, cela ne pose pas de problème que l'intrigue ne soit qu'un prétexte au gameplay mais on peu se demander si ce n'est pas un problème pour un jeu d'action-aventure comme Zelda...

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

