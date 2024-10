The Legend of Zelda : quel est le meilleur épisode ? Notre classement de tous les jeux de la licence

Alors que la Nintendo Switch vit probablement son dernier Noël (seule), les possesseurs de la console peuvent découvrir actuellement The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, le nouvel opus de Zelda de la célèbre série de Nintendo.

Alors certes, ce n'est pas tout à fait le genre d'épisode en capacité de susciter un emballement des fans, en particulier à cause de son style chibi et, surtout, de son gameplay non-conventionnel. Pour autant, le titre est très réussi et ne trahit pas l'esprit des autres jeux de la licence; même s'il est évident que ce n'est pas un épisode rassembleur...

Il faut d'ailleurs relever que depuis la sortie du tout premier épisode sur NES en 1986, la série n'a eu de cesse de surprendre et de se réinventer avec des épisodes très différents les uns des autres mais toujours cohérents avec l'univers créé par Shigeru Miyamoto. En cela, il est difficile de faire un classement pour déterminer quels sont les meilleurs épisodes de la licence tant ils sont tous différents sans compter que chaque joueur a forcément ses préférences en fonction de son profil, de ses attentes et des ses goûts.

Pour autant, régulièrement, des sites ou des magazines se risquent à publier leur classement des meilleurs épisodes de la Legend. Ainsi, Rolling Stone vient de classer les 19 jeux de la licence avec en queue de peloton The Legend of Zelda : Four Swords Adventures et en tête The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Et pourquoi pas me direz-vous ?

Dans tous les cas, ce classement nous a donné envie de faire le nôtre (via votre serviteur) et évidemment d'en profiter pour demander le vôtre, sachant, encore une fois, que les jeux ne sont pas toujours comparables et qu'ils sont tous, au minimum, très bon. alors prêt pour un voyage légendaire ?

NB : pour plus de détails sur les jeux, cliquez sur les titres pour accéder aux news et aux tests.

Classement des meilleurs jeux The Legend of Zelda selon Nintendo-Master - Rifraff

Un Zelda multijoueur sorti sur GameCube qui est sans doute a redécouvrir ne serait-ce que pour ses jolies énigmes mais dont le gameplay aurait gagné à plus de simplicité.

Deuxième jeu Zelda de la NDS avec un univers et des personnages originaux, une superbe bande son et quelques scènes mémorables notamment en conduisant le train ou en dirigeant (le fantôme de) Zelda.

​

Une suite méconnue à The Wind Waker, charmante et pleine de surprises qui permet de poursuivre l'aventure du jeu GameCube. Entièrement tactile, le jeu est une petite prouesse de ce côté là.

​Ultime tentative de Nintendo pour rendre Zelda jouable à plusieurs via un titre rempli de puzzles et d'humour. A plusieurs, le jeu est vraiment génial avec de super idées et une bande son spectaculaire. Malheureusement en solo, cela devient vite laborieux.

Second opus de la Legend, c'est un épisode surprenant qui tente une approche différente de l'aventure avec un gameplay plus difficile à maîtriser et des séquences parfois redondantes. probalement qu'à l'époque, Nintendo n'avait pas encore très bien défini les "conventions" de sa licence...

14 - The Legend of Zelda : Oracle of Seasons / Oracle of Ages

Les deux Zelda pour la Game Boy Color sont très classiques mais très prenants. Ils mériteraient, à coup sûr de revenir sur le devant de la scène vidéoludique.

Autre épisode portable signé Flagship (une filiale créée par Nintendo, Capcom et Sega) The Minish Cap bénéficie d'une réalisation plus affirmée (grâce à la "puissance" de la GBA) avec une univers adorable, un système de jeu malin et un univers plus surprenant, bucolique et même par moment poétique.

Dernier opus en date de la Legend, le jeu est une petite merveille d'ingénierie et de créativité laissant une très grande liberté aux joueurs et qui donne enfin à Zelda le premier rôle d'un titre de la licence (qui porte son nom !)

​

​Le Zelda de la 3DS est vertigineux et s'apprécie pleinement lorsqu'on y joue en 3D. Tout le gameplay du jeu a d'ailleurs été conçu pour mettre en avant cette feature (parfois mal-aimée) de la console. Dommage que le style graphique ne soit pas toujours à la hauteur mais le jeu reste malgré tout l'un des grands Zelda 2D méconnu de la licence.

​Pour son arrivée sur Game Boy, Zelda se permet un grand délire avec une histoire étrange et des personnages farfelus. Le jeu était vraiment génial sur Game Boy et, selon moi, il a perdu un peu de sa superbe sur Switch avec sa version chibi- même si cela reste une valeur sûre.

9 - The Legend of Zelda

​Il a peut-être vieilli mais il reste et restera pour toujours un monument. Perso, je n'oublierai jamais le moment ou après avoir vaincu le dernier boss, (déjà) nostalgique, je continuais à arpenter Hyrule désormais sauvé, pour m'apercevoir que le jeu était loin, très loin d'être terminé et que neuf "nouveaux" donjons m'attendaient !

Over hypé, Skyward Sword est un jeu magnifique construit, avant tout autour de ses superbes donjons. C'est le contre-pied de Breath of the Wild qui tente d'innover tout en gardant certains éléments clés de la série... Malheureusement, le jeu souffre de choix malheureux et surtout de la volonté de Miyamoto qui voulait à tout prix mettre en avant la Wiimote et qui se retrouve utilisée pour trop d'éléments (épée, vol, musique, nage...)

C'est un jeu véritablement titanesque qui "améliore" pas mal de points qui avaient fait débat dans Breath of the Wild. Pour autant, même s'il est plus riche et plus grand avec plus de points d'intérêt, une intrigue plus présente et de nombreuses incitation à la suivre, le jeu n'atteint pas selon moi, la "perfection" formelle du titre précédent. Un jeu "monstre" qui reste incroyable et incontournable sur Switch.

Le jeu de la Super Nintendo est véritablement celui qui va poser les bases des épisodes qui sortiront après lui. Exit les expérimentations du 2, le jeu reprend la formule du premier opus et y inclut une intrigue, des personnages et de nombreux éléments et rebondissements qui à partir de ce moment deviendront légendaires.

C'est l'un des Zelda les plus sombres sortis à ce jour (avec Majora's Mask). A la fois classique et innovant, le jeu est une "master-claque" qui enchaîne références, moments d'anthologie et séquences cauchemardesques. Le personnage de Midona est inoubliable, tout comme la bande son du jeu.

Avec le recul, on se demande comment un tel jeu a-t-il pu faire polémique ? Véritable dessin animé interactif, The Wind Waker est au contraire de Twilight Princess, un jeu lumineux qui conjugue l'aventure à la féerie en créant un monde fantastique et coloré avec de nouveaux peuples, des pirates, une petite sœur pour Link et même une adorable mémé. Ah non, ça recommence : j'ai envie d'y rejouer.

​Majora's Mask, c'est le voyage inattendu de Link. Un titre sombre et magnifique dans lequel Zelda n'apparait (presque) pas. Conçu comme un Zelda "bonus" (sorti seulement deux ans après OOT) le jeu va s'imposer doucement mais sûrement comme une référence et permettre à Eiji Aonuma de faire ses preuves La fin du jeu est probablement la plus belle et la plus fantastique jamais créée pour un jeu Zelda.

Avec Ocarina of Time, la licence passe à l'âge adulte. Grâce à sa transposition brillante en 3D des mécanismes hérités de A Link to The Past et son "monde ouvert" (que l'on trouvait à l'époque) gigantesque, le jeu s'est imposé comme une date dans l'histoire des jeux vidéo. Ce n'est pas simplement un grand Zelda, c'est un grand jeu tout simplement.

1 - The Legend of Zelda Breath of The Wild

C'est à ce jour, selon moi, le meilleur épisode de la série; celui qui est à la fois une synthèse de tous les épisodes sortis et un retour aux sources, en renouant avec l'aventure et le sentiment d'inconnu, rappelant l'époque du premier jeu ou les joueurs posaient des bombes partout et enflammaient le moindre buisson dans l'espoir de trouver l'entrée d'une caverne ou un trésor. C'est un jeu qui a remis la licence au centre du game en la rendant, à nouveau, universelle, en capacité de plaire à n'importe quel type de joueur (ce n'est pas pour rien que le jeu retrouve des commande classiques). C'est cependant un jeu qui demande au joueur de "jouer le jeu" pour être pleinement apprécié et c'est peut-être pour cela que certains le rejettent. Cependant, sa construction savante et son monde (pour le coup) réellement ouvert avec, dés le départ, tout ce qu'il faut pour l'explorer, en font un titre d'exception comme il n'en sort que tous les 20 ans. Ouvre les yeux !

Voilà selon moi le classement des épisodes de Zelda- à ce jour, ou plutôt à cette seconde car en fonction de mon humeur, certains jeux pourraient facilement passer devant d'autres, et vice-versa. Mais bon, faut bien faire un choix. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le vôtre en commentaires. En attendant retrouvez ci-dessous le classement de Rolling Stone.

Classement des jeux The Legend of Zelda selon Rolling Stone.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

