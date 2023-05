Revue de Test : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : les avis et les notes de la presse

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti et vous pouvez enfin le découvrir et vous faire votre propre avis. Logiquement si vous avez aimé le titre précédent, The Legend of Zelda Breath of The Wild, il n'y a aucune raison que vous n'adoriez pas cette suite qui reprend la même formule en l'agrémentant de nouveautés et d'améliorations. Par contre, si déjà vous n'aviez pas été emballé, ce sera à vous de voir , tous les goûts (et les dégoûts) étant dans la nature (humaine). Du côté de la presse, c'est plié. C'est la quasi unanimité. Tous les testeurs semblent s'être envolés, tels la team Rocket, vers d'autres cieux. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur la note actuelle du jeu sur Metacritic qui compile pas mal de tests du monde entier. Cette note est (au 12 mai 2023 ) de 96/100 ; une excellente moyenne obtenue avec les notes de 87 tests dont un seul est "moyen", celui du site GINFINITY qui estime que le jeu vaut 6/10 (Lire le test ici). Il en faut toujours un. Pour les autres, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom obtient des notes allant de 8 à 10/10 . Sur les 87 tests listés par Metacritic, 50 attribuent d'ailleurs la note maximale de 10/10 au jeu. Pour voir tout cela d'un peu plus près, retrouvez comme toujours notre revue de test qui fait le tour des tests publiés ici ou ailleurs avec leur note, une citation et un lien pour aller les lire en entier.

REVUE DE PRESSE DE The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

NOTRE TEST :

Nintendo-Master.com : 9,5/10

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom tient toutes ses promesses et bien plus. Nintendo s'est surpassé en offrant aux joueurs un terrain de jeu gigantesque et impressionnant s'étendant bien au-delà de la surface d'Hyrule pour offrir aux joueurs le plus riche, le plus beau et le meilleur jeu de la Nintendo Switch

LIRE LE TEST ICI

PRESSE FR :

PRESSE US/UK :

,

NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

,

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

,

LIRE AUSSI :