Partie 1 : Nintendo: Au-delà des Apparences - Où va la saga Zelda après Tears of the Kingdom ? (Remakes, Spin-offs et futurs nouveaux épisodes)

Où va la saga Zelda ? C'est la question sur toutes les lèvres depuis la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom le 12 mai dernier. Depuis 2013, la saga Zelda est devenue une saga annuelle. Chaque année, nous avions droit à un nouveau jeu estampillés Zelda. Entre remakes, spin-offs, « petits » épisodes et sorties en grande pompe de nouveaux épisodes, nous fans de la saga légendaires avons été littéralement bénis par la Triforce.

En 2013 nous avons eu les légendaires The Wind Waker HD sur Nintendo Wii U et A Link Between Worlds sur Nintendo 3DS.

sur Nintendo Wii U et sur Nintendo 3DS. En 2014, nous avons eu le surprenant Hyrule Warriors sur Nintendo Wii U.

sur Nintendo Wii U. En 2015, c'est l'atypique Majora's Masks qui est revenu sur Nintendo 3DS dans une version revue puis nous avons eu droit à l'aventure multijoueur Tri Force Heroes , toujours sur la même console, un excellent jeu qui n'a malheureusement pas reçu l'accueil critique qu'il méritait.

qui est revenu sur Nintendo 3DS dans une version revue puis nous avons eu droit à l'aventure multijoueur , toujours sur la même console, un excellent jeu qui n'a malheureusement pas reçu l'accueil critique qu'il méritait. En 2016, ce fut au tour de Twilight Princess de revenir en HD sur Nintendo Wii U, ce fut aussi l'année de sortie d'une nouvelle version d' Hyrule Warriors comprenant le jeu et tous ses DLC sur Nintendo 3DS avec nouveau nom de Hyrule Warriors Legends.

de revenir en HD sur Nintendo Wii U, ce fut aussi l'année de sortie d'une nouvelle version d' comprenant le jeu et tous ses DLC sur Nintendo 3DS avec nouveau nom de En 2017, grande année pour la saga Zelda, c'était au tour de Breath of the Wild de venir sur Nintendo Wii U et sur la toute nouvelle Nintendo Switch, révolutionner la saga, le genre du monde ouvert et le monde tout entier. Le jeu revient à deux reprises sur le devant de la scène cette année-là avec les sorties de contenu additionnels en juin puis en décembre.

de venir sur Nintendo Wii U et sur la toute nouvelle Nintendo Switch, révolutionner la saga, le genre du monde ouvert et le monde tout entier. Le jeu revient à deux reprises sur le devant de la scène cette année-là avec les sorties de contenu additionnels en juin puis en décembre. En 2018, Hyrule Warriors revint pour la troisième fois, cette fois avec des graphismes améliorés sur Nintendo Switch avec encore une fois un nouveau nom, Hyrule Warriors : Definitive Edition .

revint pour la troisième fois, cette fois avec des graphismes améliorés sur Nintendo Switch avec encore une fois un nouveau nom, . L'année suivante, en 2019, la grande surprise Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer , fruit de la collaboration entre Nintendo, pourtant très frileux quand on veut toucher à ses licences, et les canadiens de chez Brace Yourself Games à l'origine de Crypt of the Necrodancer . 2019 fut aussi l'année de l'arrivée de Link's Awakening sur Nintendo Switch dans un remake tout mignon, tout beau qui vint faire fondre le cœur de tous les fans de la saga. Peu avant sa sortie, nous avions aussi eu droit à la toute première bande-annonce de la suite de Breath of the Wild annoncé par surprise lors du Nintendo Direct de l'E3.

, fruit de la collaboration entre Nintendo, pourtant très frileux quand on veut toucher à ses licences, et les canadiens de chez Brace Yourself Games à l'origine de . 2019 fut aussi l'année de l'arrivée de sur Nintendo Switch dans un remake tout mignon, tout beau qui vint faire fondre le cœur de tous les fans de la saga. Peu avant sa sortie, nous avions aussi eu droit à la toute première bande-annonce de la suite de annoncé par surprise lors du de l'E3. En 2020, nous avons eu droit à la suite d' Hyrule Warriors qui n'en est pas une avec un nouveau spin off typé muso pour la saga Zelda , cette fois-ci dans l'univers de Breath of the Wild en lui servant de préquel non canonique. Ce nouvel Hyrule Warriors , sous-titré l'Ère du Fléau chez nous, contribua à faire monter la hype pour la suite de Breath of the Wild en proposant aussi une excellente expérience bourrée de contenu. Finalement, ce spin-off ne nous apprit rien sur la suite de Breath of the Wild et aucun de son contenu narratif ne peut être considéré comme canon.

qui n'en est pas une avec un nouveau spin off typé muso pour la saga , cette fois-ci dans l'univers de en lui servant de préquel non canonique. Ce nouvel , sous-titré chez nous, contribua à faire monter la hype pour la suite de en proposant aussi une excellente expérience bourrée de contenu. Finalement, ce spin-off ne nous apprit rien sur la suite de et aucun de son contenu narratif ne peut être considéré comme canon. En 2021, ce fut au tour de Skyward Sword, l'opus mal-aimé de la Nintendo Wii de faire son grand retour, dans une sublime version HD sur Nintendo Switch en espérant avoir droit à une seconde chance.

Puis en 2022....plus rien ! Aucun jeu Zelda cette année-là. Aucun remake, aucun Spin-offs, aucun opus dits mineurs... Rien, Nada. Pas même des portages de The Wind Waker HD et Twilight Princess HD sur Nintendo Switch alors même qu'on connaît la propension de Nintendo à proposer tous ses jeux Nintendo Wii U sur Nintendo Switch.

Il faudra attendre le 12 mai 2023 soit 665 jours (quasimement 1 an et 10 mois) pour voir enfin débarquer celui qui aura mis fin à la série des Zelda annuels, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Que s'est-il passé en 2022 ?

Il est facile d'imaginer que Tears of the Kingdom était initialement prévu pour l'année 2022 et que son report fut à cause de la pandémie mondiale du Covid 19 qui a bouleversé le monde entier. Cependant, le report à printemps 2023 du jeu fut annoncé le 12 mars 2022 par Eiji Aonuma lui-même. Si la vidéo fut publiée en mars, on peut aisément imaginer que la décision de repousser le jeu à 2023 fut certainement prise quelques semaines plus tôt. Ce qui aurait probablement laissé à Nintendo le temps nécessaire pour porter The Wind Waker HD ou Twilight Princess HD sur Nintendo Switch au vu du « peu » de travail à fournir sur ces jeux pour les porter sur la Nintendo Switch au vu de la qualité de ces remakes HD. Mais comme vous le savez tous, ce ne fut pas le cas et les mois passèrent sans qu'un jeu estampillé Zelda ne sorte sur Nintendo Switch en 2022 .

Je pense que l'on peut clairement affirmer que ce vide d'un an dans le calendrier des sorties de Zelda qui mit fin à la série des Zelda annuels depuis 2013 aurait pu être évité par Nintendo en portant vite fait bien fait The Wind Waker HD sur Nintendo Switch en supprimant simplement ses fonctionnalités Miiverse et en retirant les possibilités offertes par le GamePad. The Wind Waker HD étant d'ailleurs parfaitement jouable à la manette Wii U Pro ce qui facilitait encore plus la tâche. Oui oui la Nintendo Wii U avait bel et bien une manette sans écran qui ressemblait à la manette Nintendo Switch Pro sans les vibrations HD et avec des sticks symétriques.

Cette perturbation dans la Tri Force, avec ce trou dans le calendrier Zelda en 2022 , était donc consentie de la part de Nintendo qui aurait pu facilement l'éviter. Le choix de ne porter ni The Wind Waker HD, ni Twilight Princess HD sur Nintendo Switch pour « boucher le trou » dans les sorties annuels de la saga Zelda était donc pleinement éclairé et traduit une volonté de garder ces deux opus sous le coude pour une sortie ultérieure, probablement dans un moment où le prochain gros jeux Zelda n'est pas à quelques mois de sa sortie.

Désormais, nous sommes en octobre 2023 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti depuis de nombreux mois.

Si Breath of the Wild avait eu droit à ses propres DLC, Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma, respectivement le réalisateur et le producteur de Tears of the Kingdom, ont révélés en septembre dernier que non, la suite de Breath of the Wild n'aurait pas droit comme son ainée à du contenu supplémentaire. L'aventure Tears of the Kingdom semble définitivement terminé pour Nintendo. Mais alors que nous pensions tous qu'un pass d'extension pour le jeu verrait le jour quelques mois après sa sortie, alors que moi-même j'étais quasiment certain que Nintendo allait proposer un DLC pour le jeu exclusivement jouable sur Nintendo Switch 2, nous voilà tous dans le flou avec cette unique question à la bouche.

Où va la saga Zelda ?

Si cet article a pour vocation d'être exhaustif, commençons par l'éléphant dans la pièce. Oui il est évident qu'Hidemaro Fujibayashi et ses équipes sont d'ores et déjà à l'œuvre sur le prochain opus de la saga Zelda et que celui-ci prendra le chemin que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont tracés en embrassant le genre de l'open air et en proposant une aventure ouverte dans très probablement un tout nouveau cadre.

D'ailleurs, à l'heure où j'écris ces lignes, Eiji Aonuma vient de confirmer au média anglais The Telegraph que la prochaine aventure de Link se déroulera dans un tout nouvel environnement, peut-être un tout nouveau Hyrule mais peut-être totalement ailleurs. En-tout-cas, dans Tears of the Kingdom, c'était la dernière fois que nous visitions cet Hyrule.

Personnellement j'aimerais beaucoup une suite à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, avec le même Link, la même base de moteur de jeux et de gameplay dans un tout nouveau continent autour d'Hyrule. Si je pouvais avoir un The Wind Waker à la sauce Breath of the Wild avec de gigantesques îles à explorer et encore plus de paysages à parcourir je serais aux anges. Mais ce prochain Zelda n'est pas prêt de montrer le bout de son nez et il faudra probablement attendre la nouvelle console de Nintendo pour en voir la couleur. Il y'a eu 1932 jours (soit 5 ans, 3 mois et 15 jours) entre la sortie de Skyward Sword et celle de Breath of the Wild, puis 2221 jours (soit 6 ans, 2 mois et 9 jours) entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Sommes-nous condamnés à attendre plus de 6 ans avant d'avoir le luxe de poser les mains sur le tout nouvel opus de la saga Zelda ? Rien n'est moins sûr.

Nous savons officiellement, grâce à l'entretien conduit par Gene Park du Washington Post avec Eiji Aonuma, que Tears of the Kingdom était presque prêt à sortir plus d'un an avant sa sortie et que les derniers mois de son long développement ne furent consacrés qu'à son peaufinage. Il est donc quasiment certain que les équipes de Hidemaro Fujibayashi sont à l'œuvre sur ce prochain Zelda depuis désormais plus d'un an. Le développement de Tears of the Kingdom n'ayant commencé qu'après la sortie des DLC de Breath of the Wild, cette suite n'ayant au début qu'été envisagé comme un nouveau DLC pour le jeu, nous pouvons pleinement affirmer que l'absence de DLC pour Tears of the Kingdom nous rapproche encore plus de la sortie du prochain opus, l'équipe n'ayant pas à s'embêter avec le développement de nouveau contenu pour Tears of the Kingdom, la voilà libre de partir dans de nouvelles contrées.

Pour moi il est clair que Nintendo a vu notre impatience entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et qu'il est inenvisageable de nous laisser 6 ans sans nouvel opus. Ce délais trop long ayant contribué à rendre les fans impatients et ayant encouragés d'une certaine manière les leakers à dévoiler des informations sensibles et à chercher le moindre détail sur le jeu. Les fans sont impatients et Nintendo le sait. Je pense que le prochain gros Zelda n'est qu'à environ quatre années de sa sortie, si ce n'est moins.

Mais comme nous l'avons vu, l'annualité de la saga Zelda n'est pas due qu'aux sorties de ses nouveaux épisodes, Zelda n'est pas une licence annuelle comme Call of Duty ou Fifa et ne propose pas une nouvelle version de son jeu chaque fin d'année civile. Entre remakes, Spin-offs et épisodes plus mineurs, l'embarras du choix est bien présent.

Parlons d'abord des spin-offs autour de la saga. Étant évidemment par essence surprenants, les spin-offs autour de la licence Zelda sont plutôt imprévisibles. Pensez à Cadence of Hyrule, fruit de la fusion entre Zelda et le jeu indépendant Crypt of the Necrodancer qui est d'ailleurs sorti sur toutes les plateformes. Initialement, ses développeurs Brace Yourself Games, avaient pris contact avec Nintendo pour réaliser un DLC Zelda pour Crypt of the Necrodancer. La firme japonaise ayant beaucoup apprécié le jeu de rythme leur proposera de réaliser un tout nouvel épisode en usant de la licence Zelda. Fruit d'une collaboration réussie, on imagine assez bien Nintendo proposer à d'autres développeurs à l'avenir de réaliser d'autres jeux spin-offs de ses licences. J'aimerais beaucoup un Bokoblin Survivor, fruit de la collaboration entre le monde d'Hyrule et Vampire Survivor, je trouve que le concept s'y prête bien et c'est un éventuel spin-offs dans lequel je me vois bien jeter des centaines d'heures.

Je pense aussi que nous aurons bientôt droit, après l'incroyable succès d'Hyrule Warriors : L'ère de Fléau, à un nouvel épisode, cette fois-ci dans l'univers de Tears of the Kingdom et qui se déroulera durant la guerre du sceau. Ce nouvel Hyrule Warriors pourrait arriver sur Nintendo Switch et sur sa successeure en fin d'année 2025.

Reste aussi la piste des éventuels éventuelles d'épisodes. Si bien évidemment The Wind Waker HD et Twilight Princess HD reviendront dans un futur proche dans un format cartouche, il est possible que ceux-ci soient réservés, non pas seulement pour boucher d'éventuels trous dans un calendrier entre deux Zelda majeures, à la future console de Nintendo. Chaque console de salon de la firme a eu droit à son propre Zelda à sa sortie ou tout du moins une idée de ce qui sera le Zelda de cette console. Ocarina of Time était annoncé avant même la sortie de la Nintendo 64, il en est de même pour The Wind Waker et la Nintendo Gamecube, mais aussi pour Twilight Princess et la Nintendo Wii et ne parlons même pas du phénomène Breath of the Wild qui était au moins aussi attendu que la Nintendo Switch. La seule exception notable est la Nintendo Wii U du fait de sa proximité calendaire avec Skyward Sword. Néanmoins la console fut présentée avec une démo technique d'un éventuel Zelda en HD. Cette démo, basée sur les graphismes et l'univers de Twilight Princess viendra hanter la vie déjà compliquée de la Nintendo Wii U.

À mon sens, il est possible que The Wind Waker HD et Twilight Princess HD deviennent les étalons graphiques de la future console de Nintendo, pensez à ce à quoi ressemblerait une version 4K de The Wind Waker HD et osez me dire que cela ne suffirait pas à enchanter les joueurs. Il est d'ailleurs extrêmement cruel que The Wind Waker soit cantonné sur deux consoles ayant réalisé des ventes désastreuses avec 20 millions de consoles vendues pour la Nintendo Gamecube et seulement 13 millions pour la Nintendo Wii U. The Wind Waker, en comptant son édition Nintendo Gamecube et son édition Nintendo Wii U ne dépasse même pas les 7 millions de ventes, et sur ces 7 millions j'en ai personnellement acheté 3 exemplaires !

Les portages sur Nintendo Switch ou sur la prochaine console de Nintendo de The Wind Waker et de Twilight Princess sont une évidence, ils arriveront tôt ou tard. L'idéal serait qu'ils sortent sur Nintendo Switch dans quelques mois et que la future console de Nintendo soit rétrocompatible et qu'elle rehausse ces deux jeux en 4K via des patchs. Nous verrons bien en temps voulu.

Il existe aussi pléthore de jeux The Legend of Zelda qui mériterait des remakes. Tout d'abord, les opus 2D de la saga qui n'ont pas connu jusqu'alors de ressorties à proprement parler. En vertue de leur caractère désormais un peu archaïque et de leur disponibilité dans l'offre du Nintendo Switch Online, nous pouvons d'ores et déjà éliminé le tout premier The Legend of Zelda et l'atypique Zelda II : The Adventure of Link. A Link to the Past ayant déjà plus ou moins connu une ressortie avec l'épisode A Link Between Worlds à mi-chemin entre le remake et la suite est lui aussi éliminé.

Le duo d'épisode Oracle of Ages et Oracle of Seasons auraient pu faire de bons candidats pour des remakes développés par Grezzo qui était déjà l'œuvre sur Link's Awakening sur Nintendo Switch. Réutiliser les assets, le moteur et le style graphique de ce remake pour porter les deux jeux Oracles aurait été une évidence, surtout quand on sait que la réutilisation du moteur et des assets de Link's Awakening version Nintendo Game Boy sur les deux Oracles était déjà le cas lors de leurs sorties. Néanmoins, l'arrivé des deux jeux dans l'offre du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel me laisse à penser que cette idée à été abandonnée. Link's Awakening est d'abord ressorti sur Nintendo Switch avant d'avoir eu droit de débarquer dans l'offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

The Minish Cap étant lui aussi déjà jouable sur Nintendo Switch, une nouvelle version de celui-ci sur Nintendo Switch est à exclure.

Enfin Four Swords et Four Swords Adventure serait parfait sur Nintendo Switch dans cette même offre que constitue les jeux offerts dans le Nintendo Switch Online, la Nintendo Switch permettant de jouer à plusieurs en ligne ou en local sur des jeux Game Boy Advance comme Mario Kart Super Circuit. Je ne serais personnellement pas étonné de voir Four Swords débarquer dans l'offre Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Quant à Four Swords Adventures, il faudra attendre l'arrivée des jeux Nintendo Gamecube dans l'offre de jeux en ligne de la Nintendo Switch, ou plutôt de la console qui lui succédera, avec la petite augmentation du prix de l'abonnement qui viendra avec !

Les deux opus sortis sur Nintendo DS Phantom Hourglass et Spirit Tracks n'étant généralement pas considéré comme de très bons Zelda devraient eux aussi rester sur leur console d'origine, à moins de subir de gros travaux de ravalement de façades et de fondations. Je doute que Nintendo ait envie, du moins pour l'instant, de dépenser de précieuses ressources dans de nouvelles versions. D'autant plus quand on sait qu'ils font office de suite à The Wind Waker qui n'est lui non plus n'est pas disponible sur la console. Attendons déjà celui-ci avant de parler de ces deux opus Nintendo DS.

Même si je rêve de voir A Link Between Worlds et surtout Tri Force Heroes débarquer sur Nintendo Switch, la politique de Nintendo voulant qu'un opus Zelda se doit d'être sortis sur une console deux générations en arrière pour avoir le droit à une ressortie les empêche tous les deux de sortir sur Nintendo Switch. Avec le portage de quelques jeux Nintendo 3DS sur Nintendo Switch comme Miitopia ou encore Luigi's Mansion, l'espoir est toujours permis mais je n'y crois que très peu. C'est fort dommage quand on sait à quel point Tri Force Heroes est un jeu incroyable et qu'il mériterait d'être joué par le plus grand nombre. A Link Between Worlds est une pépite et cela est universellement reconnu.

Reste donc deux candidats potentiels pour une ressortie sur Nintendo Switch. Le duo des opus mythique de la Nintendo 64, les flamboyants Ocarina of Time et Majora's Mask. Il serait évidemment possible pour Nintendo de rehausser leurs remakes respectifs sortis sur Nintendo 3DS pour les ressortir dans un solide 1080p 60 fps sur Nintendo Switch mais l'arrivée de ces deux jeux dans le catalogue des jeux Nintendo 64 pour le Nintendo Switch Online me laisse à penser que ce ne sera clairement pas le cas.

Toutefois, il existe un adage dans le monde du jeu vidéo, après les remasters viennent les remakes !

Pourquoi ne pas imaginer un retour triomphant d'Ocarina of Time dans un remake flambant neuf à la sauce Final Fantasy VII Remake ? Est-ce si irréaliste quand on sait que Nintendo est toujours attentif de ce qui se fait chez la concurrence et qu'une telle ressortie serait assurément l'un des jeux les plus attendus de tous les temps ? S'il est permis de rêver, aucun véritable indice ne pointe dans cette direction. Cela reste cependant une possibilité pour la firme qui n'en a certainement pas terminé avec Ocarina of Time après sa ressortie sur Nintendo 3DS. C'est à mon sens l'une des pistes envisageables pour un futur Zelda. D'abord proposé une toute nouvelle version du mythe Ocarina of Time avec des graphismes et des systèmes de jeux actuels puis quelques années plus tard se servir de ce remake pour recréer à son tour Majora's Mask. Il existe trop de vidéos de faux remakes d'Ocarina of Time sous unreal engine qui dénature complètement la direction artistique du jeu pour que Nintendo n'y ait pas songé.

