Partie 2 : Nintendo: Au-delà des Apparences - Où va la saga Zelda après Tears of the Kingdom ? (Remakes, Spin-offs et futurs nouveaux épisodes)

Ceci est la seconde partie de notre article sur l'avenir de la saga Zelda.

Si l'on sait que Nintendo est d'ores et déjà l'ouvrage sur le prochain gros Zelda et que celui-ci nous emmènera dans d'autres contrées que le Hyrule de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, qui pourrait donc développer parallèlement le Zelda qui bouchera le trou entre ce futur Zelda et Tears of the Kingdom ? Verrons-nous le retour des Zelda annuels ? C'est tout à fait possible.

Il suffirait en effet à Nintendo de proposer en 2024 , parallèlement à la sortie de sa nouvelle console les portages de The Wind Waker HD et de Twilight Princess HD sur sa nouvelle génération pour marquer le coup et reprendre ce rythme annuel. The Wind Waker HD et Twilight Princess HD étant des jeux Nintendo Wii U, le gap de deux générations de consoles avant de proposer une nouvelle fois les jeux sur une nouvelle plateforme serait respecté. Tantalus Media n'ayant rien sorti depuis The Legend of Zelda : Skyward Sword HD en 2021 , il est tout à fait possible qu'ils planchent depuis sur ces portages en version rehaussés de ces deux titres.

En 2025 nous pourrions avoir cet éventuel Hyrule Warriors : La Guerre du Sceau toujours développé par Omega Force.

Enfin, en 2026 c'est là que les choses pourraient devenir intéressantes, la successeure de la Nintendo Switch soufflant ses deux bougies, il lui faudrait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus exclusif autour de la saga pour marquer le coup. C'est là que pourrait intervenir le principal allié de Nintendo quand on parle de Zelda, le petit studio japonais Grezzo à qui nous devons déjà Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D et Link's Awakening sur Nintendo Switch. Il est possible que ceux-ci planchent sur un nouveau remake d'un des jeux déjà cités. Mais il se pourrait eux aussi que Nintendo, ayant désormais totalement confiance en eux leur propose de travailler sur un projet encore plus excitant. À l'image des Espagnols de chez Mercury Steam qui après avoir ranimé la saga Castlevania de son cercueil avec la trilogie d'épisodes Lords of Shadow dont Mirror of Fates sur Nintendo 3DS qui s'est vu confié la lourde tâche de faire revenir Metroid sur le devant de la scène. Tout d'abord en réalisant un remake de Metroid II : Return of Samus, ouvrage qu'ils réussirent avec brio avec l'excellent Metroid : Samus Returns alors même qu'un projet de fan intitulé AM2R (pour Another Metroid 2 Remake) semblait déjà bien établi dans le cœur des fans. Après ce succès insolent, Nintendo leur confia rien de moins que les rennes de Metroid 5, un tout nouvel opus original attendu par les fans depuis 2002 à la sortie de Metroid Fusion. Ce Metroid 5 qui devint par la suite Metroid Dread fut une telle réussite pour Nintendo qu'il fut chargée d'accompagner la sortie de la toute nouvelle Nintendo Switch OLED.

On pourrait donc voir dans cette success story un nouveau modèle chez Nintendo. Et si la firme, en chargeant des studios tiers de d'abord réaliser des remasters de ces vieux épisodes, était tout simplement en train de les former pour que ceux-ci prennent leurs envols et puissent réaliser de nouveaux épisodes, un peu plus mineurs, pour leurs sagas en attendant que les équipes de chez Nintendo développent leurs propres gros épisodes ? Et si Grezzo se mettait à voler de ses propres ailes en proposant au choix un remake total d'Ocarina of Time ou bien un tout nouveau Zelda vu du dessus en HD avec sa formule à l'ancienne ?

Personnellement je penche plutôt pour la seconde option, si un tel remake d'Ocarina of Time existe bel et bien, il est quasiment certain que Nintendo souhaitera le développer en interne, exactement comme Square Enix l'a fait avec Final Fantasy VII Remake qui aura pris 5 ans pour développer le premier volet d'une trilogie de jeu visant à proposer une relecture du mythe Final Fantasy VII.

Il serait donc plus plausible d'imaginer Grezzo en train de travailler sur un « petit » Zelda à l'ancienne, probablement en vue du dessus qui viendrait faire plaisir aux fans de l'ancienne formule que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont délaissés. Les équipes de chez Grezzo ayant déjà œuvré sur 3 remake de jeux Zelda et ayant programmé les niveaux, créé les ennemis et créant les menus de Tri Force Heroes sont tout à fait capable de créer de toute pièce un tout nouveau pan de la saga légendaire. N'ayant rien sorti d'envergure depuis Link's Awakening en 2019 à part un portage de Miitopia sur Nintendo Switch en 2021 et un jeu pour l'Apple Arcade il y a quelques mois, Grezzo semble en tout cas disponible pour créer la légende.

Je vois donc bien le remake d'Ocarina of Time ou un tout nouvel épisode développé par Grezzo sortir sur la nouvelle console de Nintendo en 2026 avant l'arrivée en 2027 du tout nouveau jeu Zelda made in Nintendo qui viendra prendre la suite de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Pour résumer, je pense qu'il est tout à fait probable que la licence Zelda va redevenir annuelle à partir de cette année avec une sortie tous les ans. Fans de Zelda, la bénédiction de la TriForce va redescendre sur nous, j'en suis certain. Cela reste évidemment des spéculations de ma part mais je pense qu'il est plus que probable que Nintendo ne laisse plus passer l'occasion de nous proposer un Zelda annuel.

Gardez en tête qu'il ne s'agit que de pure spéculations de ma part et que je n'ai malheureusement aucun contact dans l'industrie, néanmoins je crois fortement au retour de la saga Zelda sous un format plus régulier et je suis persuadé que le prochain Zelda n'est pas aussi éloigné qu'on le croit.