Cuisine-Master : Venez déguster la Tourte à la Viande du Village Elimith

Bonjour à vous, passionnés de cuisine et aventuriers des terres d’Hyrule ! Quel plaisir de réaliser pour vous aujourd'hui une nouvelle recette dans le cadre du deuxième volet de Cuisine Master. Pour celles et ceux qui découvrent la chronique aujourd’hui, permettez moi de faire un rapide rappel. Je suis Arwenna Vampyr, la cuisinière en chef (oui, je suis modeste), accompagnée de Lotario, mon petit commis, (mais surtout le meilleur guide d’Hyrule que je pouvais trouver), nous avons décidé de vous faire partager notre passion du jeu vidéo et de la cuisine. Quoi de plus approprié pour cela que de vous présenter le livre “La cuisine dans Zelda, les recettes inspirées d’une saga mythique” sortie le 16 novembre 2022.

C’est en partenariat avec l’auteur et cuisinier Thibaud Villanova que nous avons pu obtenir un exemplaire du livre et, au travers de cette chronique, nous avons voulu vous faire découvrir quelques recettes figurant dans ce dernier. Nous espérons vous mettre l’eau à la bouche et vous replonger de nouveau dans les terres d’Hyrule en attendant un certain Tears Of The Kingdom. Ici, pas besoin d’aller faire des kilomètres pour découvrir un temple rempli de mystères, nous souhaitons simplement faire voyager vos papilles au travers de plats incroyablement délicieux. Trêve de bavardage et filons en cuisine !

Découverte de la recette et liste de course

Nous sommes restés un peu plus longtemps que prévu au village d’Elimith et nous avons donc souhaité vous faire découvrir la recette de la “Tourte à la viande de l’auberge Agueil”. Encore une fois, nous vous proposons une recette plutôt facile, en page 22 de notre livre de cuisine. Toujours pour quatre personnes, nous aurons besoin de plus de temps pour réaliser ce plat que le risotto de la dernière fois (disponible ici). Cette fois, il va falloir réaliser avec nos petites mains la pâte de la tourte qui nécessite d'ailleurs une mise au repos d’au moins 2H. Sans oublier le temps de préparation d’environ 20min et celui de cuisson de 40min… Cela vous laissera largement le temps d’aller trouver quelques sanctuaires s'il vous en manque encore dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Pour réaliser ce délicieux repas, dans un premier temps, il vous faut les ingrédients pour faire votre pâte brisée… De la farine bien sûr, en bonne quantité. Un peu de sel. Et autant de beurre que d’eau… Il faudra de l’eau très froide. Vous aurez juste à la mettre au réfrigérateur, pas la peine d'escalader les montagnes enneigées de la région d’Hébra pour en trouver. Pour la farce, façon Hambagu, il vous faut du bœuf haché, du porc haché et un œuf frais, pondu par la poule du voisin. Pour l’assaisonnement de la farce, prenez bien note car la liste commence à s’allonger… Du sel, de la poudre d’oignon, de la sauce soja, du fond de veau, du miso rouge, de la chapelure panko et pour finir de la poudre d’aonori. Enfin, pour faire dorer la pâte brisée à la cuisson, réservez deux jaunes d’œufs. C’est bon ? Vous avez tout noté ? Alors… en cuisine !!!

A gauche, les ingrédients pour la pâte brisée, et à droite ceux pour la farce

Au fourneau !

Commençons par préparer la pâte brisée qui nous permettra de réaliser nos 4 tourtes individuelles, plus pratique pour les voyages. Elle peut être réalisée à la main (pour ceux qui ont su augmenter leur jauge d'endurance) ou au robot pâtissier (pour les plus malins… ou les plus flemmards comme moi). Dans un grand bol, nous versons la farine avec le sel, puis, nous ajoutons ensuite le beurre coupé en morceaux. Pour une meilleure intégration à la farine et pour que cela soit plus facile à travailler, préférer un beurre à température ambiante. Une fois le beurre bien intégré au mélange sec, on poursuit en ajoutant l’eau et on mélange jusqu’à l'obtention d’une pâte homogène.

On commence par le beurre, puis on ajoute l'eau et on récupère une pâte bien collante. Merci le robot !

Une fois la pâte prête, on farine un plan de travail et on pétrit la pâte quelques instants, juste pour assurer la consolidation de la préparation. Une fois une boule ferme bien formée, on filme le tout et hop ! Au réfrigérateur pendant 2H.

Une belle pâte prêtes pour sa nuit de 2H dans le frigo.

Cela nous laisse largement le temps de préparer la farce qui viendra garnir nos délicieuses tourtes. Dans un grand cul-de-poule, on met tous les ingrédients et comme l'aurait conseillé Darin de Célesbourg, le préparateur de potions, on fait un gloubiboulga de tout ça… Et on met la main à la pâte (c’est le cas de le dire), car c’est avec nos petites mimines que nous mélangeons le tout jusqu’à l’obtention d’une farce homogène et parfumée. On filme tout ça au contact et le bol de farce va rejoindre la pâte au froid jusqu'à la fin des deux heures de repos.

Pas très ragoutant à voir ni à faire mais ça sera bien meilleur une fois cuit.

Une fois le temps écoulé, nous pouvons passer à la confection des tourtes. On commence par faire préchauffer le four à 180°C (th.6). On va de nouveau fariner notre plan de travail et détailler en 8 pâtons notre boule de pâte brisée. Abaissez chaque pâton jusqu’à 2mm d’épaisseur avant d’utiliser un emporte-pièce rond pour détailler 8 disques de pâtes brisées. Déposez un quart de la farce dans 4 d’entre eux. On applique du jaune d'œuf au pinceau sur les bords de chaque disque garni avant de fermer la tourte avec l’un des quatre disques de pâtes restant. Une fois quatre “chaussons” obtenus, on vient pincer les bords afin de fermer les tourtes pour éviter qu’elles ne s’ouvrent durant la cuisson. Pour parfaire le tout et obtenir une couleur dorée sur le dessus de nos tourtes, on badigeonne généreusement le reste des jaunes d'œuf sur le dessus des chaussons.

La partie fun. On fait de la découpe et du collage avant d'ajouter la dose de peinture.

Le tout, mis sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et hop, ça file au four pour 30 à 40 min de cuisson.

L'une des étapes les plus chaude de la recette !

Pour les plus gourmands, les tourtes sont mangeables dès la sortie du four, faites juste attention à ne pas vous brûler… Accompagnez le tout de légumes, de riz, de salades,... Ce qui vous fait plaisir. Et sur ce, bon appétit !!!

Bon appétit bien sûr... et vous brûlez pas surtout !

Où trouver la recette ?

Comme indiqué au début de la chronique, le livre “La cuisine de Zelda, les recettes inspirées d’une saga mythique” est disponible depuis le 16 novembre 2022 en librairie et sur internet. L’ouvrage comporte une cinquantaine de recettes inspirées du jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild mais vous pouvez également y découvrir des mets inspirés de Wind Waker, de Ocarina of Time et même Twilight Princess. En plus des photos alléchantes et des recettes faciles à comprendre, le livre regorge de conseils permettant au professionnel de la cuisine comme au novice de pouvoir se faire plaisir en découvrant des saveurs peu connues.

La cuisine dans Zelda : Les recettes inspirées d'une saga mytique

Acheter sur amazon.fr

Nous espérons vous poster notre prochaine recette plus rapidement la prochaine fois. Avec Lotario nous avons préparé notre sac, nous nous dirigeons dans le nord d’Hyrule. Notre objectif ? Le village des Piaf...