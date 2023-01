Cuisine-Master : Notre premier voyage culinaire destination Hyrule !

Bonjour à vous, geeks en tout genre et passionnés de cuisine. Toujours lié par notre amour de Nintendo nous souhaitons aujourd’hui aller au-delà des jeux pour parler nourriture. Vous êtes nombreux à avoir arpenté pendant des heures la nouvelle plaine d’Hyrule de l’opus sorti sur Switch en mars 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et nous pensons que certains d'entre vous ont également cherché à obtenir l’intégralité des nombreuses recettes présentes dans le titre. Il faut bien reconnaître qu’avec un visuel des plus alléchant nous avons tous rêvé un jour de pouvoir goûter à la fameuse “omelette aux herbes”, au “curry de venaison divine” ou encore au fameux "gâteau aux monstres” préparés par Link ! C’est aujourd’hui possible depuis le 16 novembre 2022 , grâce à Thibaud Villanova, plus connu sous le pseudo Gastronogeek, et son ouvrage dénommé La cuisine dans Zelda, les recettes inspirées d’une saga mythique.

Gastronogeek vous présente les recettes de The Legend of Zelda

Thibaud Villanova, dit Gastronogeek, notre Gourou du goût !

Avant de mettre votre tablier et d’enfiler vos gants de cuisine, nous souhaitons d'abord faire la lumière sur ce fabuleux Gastronogeek qu’est Thibaud Villanova… Après près de 10 ans à concevoir différentes recettes inspirées de la pop-culture et une douzaine de livres qui les relatent, cet amoureux de la bonne chair a souhaité rendre hommage à l’une de ses licences favorites, The Legend of Zelda. Il nous raconte, en préface de ce nouvel ouvrage, avoir découvert la licence avec le titre The Adventure of Link à l'âge de 7 ans. Aujourd’hui, le livre La Cuisine dans Zelda est présenté comme un carnet de voyage d’un personnage sorti tout droit de l'imagination de Thibaud et qu’il qualifie de “Gourmet”. Autant passionné de cuisine que lui, il est toujours à la recherche de nouvelles saveurs cachées dans tout Hyrule. Ce personnage aura aidé notre Gastronogeek à établir des recettes inspirées de Breath of the Wild, bien sûr, mais également de Ocarina of Time, Twilight Princess et même Wind Waker. Le tout réuni dans ce tout dernier livre comprenant une cinquantaine de recettes gourmandes, sans oublier quelques astuces, techniques et un lexique culinaire pour nous aider au mieux à réussir tous ces plats délicieux ! C’est d'ailleurs en partenariat avec l'équipe Gastronogeek que nous avons pu obtenir ce précieux ouvrage afin que nous puissions vous partager à notre tour notre passion de la cuisine et de la licence The Legend of Zelda dans cette toute nouvelle rubrique : Cuisine-Master. Avant d’aller plus loin dans cette toute nouvelle aventure, permettez-nous de nous présenter…

ArwennaVampyr, la cuisinière des terres d’Hyrule

Je suis ArwennaVampyr, une passionnée de Disney, de Harry Potter, mais surtout de Nintendo. Mes premières découvertes datent du Game Boy Color et Pokémon, ma première licence coups de cœur avant de découvrir The Legend of Zelda et Animal Crossing. Je suis également passionnée de cuisine et de pâtisserie que j’adore partager avec mon entourage. C’est d’ailleurs Lotario qui m’a fait découvrir les ouvrages Gastronogeek de Thibaud Villanova et j’avoue avoir été ravie d’apprendre qu’un livre dédié à l’univers de Zelda allait sortir. Bien que ce premier article est écrit par mes bons soins, c’est Lotario qui reprendra la plume pour les prochains écrits, bien plus habile que moi pour manier cet outil. Je préfère quant à moi, garder le rôle de la cuisinière qui concoctera les bons petits plats pour vous les faire partager ici. Je lui laisse au moins le soin de se présenter de lui-même…

Lotario, le commis de cuisine et guide d’Hyrule

Arpentant la contrée d’Hyrule depuis les années 80 (mon premier jeu fut Adventure ff Link), je me suis toujours plu au sein de ces terres à la fois magiques et mystiques. J’ai souvent fait le rapprochement entre le tout premier Zelda et ce Breath of the Wild pour la liberté que tous deux apportent. Passionné invétéré de jeux vidéo, je me plais aussi à apprécier la bonne cuisine faite maison (Arwenna est plutôt doué pour les recettes sucrées alors que j’ai plutôt une appétence pour les recettes salées). Ayant découvert Gastronogeek il y a déjà quelques années, j’ai pu intégrer dans notre régime alimentaire quelques recettes issues de ses ouvrages (mention pour le Curry de Chichi tiré de Dragon Ball), sans oublier quelques expérimentations ci et là pour ravir les papilles de nos convives. Avec la sortie du livre consacré à ma série fétiche, The Legend of Zelda, il était donc impossible de ne pas se lancer dans cette nouvelle aventure même si celle-ci ne prend pas place derrière un écran. C’est avec plaisir que nous tenions à partager ces bons moments avec vous et faire honneur à l’adage de Gastronogeek : Le beurre, c’est l’bonheur !

Maintenant, place à la recette !

Pour commencer en douceur, nous avons décidé de vous faire découvrir le “Risotto aux champignons de Lirriz” de la page 28 du livre. Il s’agit d’un risotto aux cèpes de la forêt de Termedia d’un niveau de difficulté facile pour une durée d’environ 35 min (préparation et cuisson). Voilà de quoi vous régaler jusqu’à 4 personnes avec une liste de seulement 8 ingrédients différents que je vais vous détailler ci-dessous.

Il vous faudra une bonne quantité de bouillon de légumes. Pour ceux qui le désirent, la recette pour réaliser vous-même ce bouillon est disponible à une autre page de l’ouvrage. Il vous faudra également des oignons et des Champis Vigueur… Vu que nous ne sommes pas en Hyrule, des Cèpes feront aisément l’affaire. Du beurre bien sûr car, comme le dit Thibaud “le beurre, c’est le bonheur !”. N’oublions surtout pas le riz ! Un riz arborio pour être plus précis. Il s’agit d’un grain rond parfait pour les plats mijotés comme celui que nous allons vous présenter. Un peu de vin blanc pour parfumer le tout et pour parfaire notre risotto, il faudra ajouter du parmesan à la fin de la cuisson. Une touche de sel et quelques feuilles de persil plat pour la décoration. Voilà ! Un parfait risotto… Mais en détail, ça donne quoi ?

Petite présentation des ingrédients avant la transformation !

Il faut commencer par allumer un bon feu (n’oubliez pas vos silex et une épée bien tranchante !) et prévoyez de la place car deux marmites vous seront nécessaires pour confectionner votre plat. Si vous n’avez pas de marmites et que vous n’êtes pas dans les bois et bien, des casseroles et une plaque de cuisson feront l’affaire… Dans le premier récipient, mettez votre bouillon, qu’il soit du jour ou de la veille, et amenez le à petite ébullition et laissez le de côté le temps de préparer le reste car il servira pour plus tard. Pendant que le liquide petit-bouillonne, vous devez vous occuper de l’oignon et des champignons qu'il vous faudra ciseler pour pouvoir les cuisiner. Un couteau suffit, nul besoin de vous équiper de la Master Sword pour faire ce travail (cela pourrait faire grogner Fay qui pense être un peu plus utile que cela).

Ciseler les légumes, tout un métier...

Après avoir fait fondre le beurre du bonheur dans la seconde marmite… Ou dans une casserole si vous préférez, il vous faudra cuire les oignons jusqu’à les faire dorer puis vous pouvez rajouter les champignons. Une fois le temps indiqué écoulé, il faudra ajouter ensuite le riz au premier mélange et attendre que les grains blancs se nacrent pour ajouter votre vin blanc.

Le plus dur avec le vin blanc, c'est de ne pas être tentée avant de l'ajouter en cuisson...

C’est une fois le vin blanc réduit à glace que le travail plus minutieux commence… Il va falloir remplir la marmite à hauteur du riz avec le bouillon pour débuter le mijotage de celui-ci. Il faudra répéter l’opération autant de fois que nécessaire pour l'obtention d’un grain tendre et fondant. Il faudra également jouer de la spatule pour ne pas que votre riz accroche et que notre risotto se transforme en “Plat douteux”... Mangez une ou deux carottes enduro si vous ne voulez pas voir votre endurance réduite à zéro le temps que la préparation prenne.

La réduction, une étape délicate mais ô combien importante pour un bon risotto !

Une fois votre riz arborio cuit à la perfection, il va falloir réduire le feu afin d’ajouter l’ingrédient final, le parmesan ! Vous allez ensuite mélanger le tout en douceur pour incorporer le fromage à votre risotto afin d’obtenir une texture fondante et crémeuse. Il ne vous reste plus qu'à passer au dressage.

Le problème avec le parmesan, c'est qu'on fini toujours dans l'excès...

Remplissez vos quatre assiettes et ajoutez vos feuilles de persil. Si vous souhaitez rendre le tout plus gourmand, placer quelques Champis Vigueur entiers sur le dessus de votre préparation. Il ne vous reste donc plus qu'une seule étape... Celle de la dégustation !

Bon appétit !

Le Risotto aux champignons de Lirriz par ArwennaVampyr et Lotario !

Où trouver la recette originale ?

Bien qu'ayant été initialement distribué via une campagne de financement participatif, La cuisine dans Zelda, les recettes inspirées d’une saga mythique est désormais disponible en librairie et dans vos boutiques habituelles, et vous permet de découvrir d’autres recettes inspirées de l’univers de la licence The Legend of Zelda. Des plats, des desserts, et même des boissons avec des niveaux de difficulté variés, adaptés à tous les budgets. Les conseils et astuces présentes dans l’ouvrage permettent aux novices de la cuisine comme aux confirmés de pouvoir mettre la main à la pâte pour se régaler ! Le tout dans un magnifique ouvrage relié aux finitions splendides. Le choix du papier et les photos qui illustrent les différentes recettes offrent une lecture plus qu’agréable et on en oublierait presque qu’il s’agit d’un livre de cuisine… Encore une réussite de la part de Thibaud !

Voilà qui conclut notre premier épisode de Cuisine-Master ! Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à nous lire, que nous à reproduire cette recette et à vous la partager dans ces colonnes. Si le concept vous a plu, nous attendons impatiemment vos retours et conseils dans les commentaires, et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une prochaine recette !