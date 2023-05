The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été peaufiné durant plus d'un an avant sa sortie

Dans un tout récent article de Gene Park, pour le Washington Post, Eiji Aonuma, le producteur de la saga Zelda depuis The Legend of Zelda : Majora's Mask, est revenu sur son parcours et surtout sur le développement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et son succès incroyable.

Dans cet entretien, nous avons notamment appris que lors du report du jeu en mars 2022 , celui-ci était dans les dernières phases de son développement, presque prêt à sortir mais que les équipes de Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur du jeu, ont eu plus d'un an pour peaufiner le jeu dans ses moindres détails pour être certains que le jeu sorte sans bug, dans un état le plus parfait possible contrairement à moult autres grosses sorties qui arrivent dans les rayons des magasins dans des états pas possibles et truffés de bugs.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom devait sortir l'année dernière, mais en mars 2022, Aonuma a dû annoncer son retard, "pour s'assurer que tout dans le jeu était à 100 % conforme à nos normes", a-t-il déclaré. De nos jours, les grands jeux vidéo sont lancés avec des bugs et des performances graphiques médiocres, alors que Tears of the Kingdom est sorti sans problème, malgré une physique plus complexe que celle des titres les plus chers à concevoir de la PlayStation 5.

Source : Washingtonpost