The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Un test légendaire pour un jeu qui l'est tout autant

C'est ce vendredi 12 mai que de Nintendo tourne une nouvelle fois une grande page de son Histoire avec la sortie de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom plus de 6 ans après The Legend of Zelda Breath of the Wild sorti le 3 mars 2017. Extrêmement attendu et théorisé depuis de nombreux mois, notre camarade RifRaff a eu la chance de poser ses mains longuement sur The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom jusqu'à en voir la fin, et vous proposer au final un test extrêmement complet dans nos colonnes.

Lorsqu’on est fan de Nintendo, découvrir un nouvel opus de Zelda est toujours un événement. On sait par avance que le jeu sera, au minimum bon. Cependant, lorsque l’on joue à un nouveau Zelda, on vise l’excellence. On espère que le jeu nous fera vivre une aventure forte dépassant de loin ce que l’on peut vivre avec d’autres jeux du même genre.. On veut s’amuser, frissonner, rêver… On veut être ébahi, surpris, enchanté et à la fin du jeu, être éreinté, mais rassasié et heureux d’avoir joué tout simplement. Tester un jeu comme TOTK n’est pas facile, car il s'agit d’un titre véritablement très riche qui exige que l’on joue beaucoup et longtemps sachant que l’on peut « perdre » facilement des heures de jeu sur des petites missions de rien du tout. En outre, chaque joueur vivra sa propre aventure à son rythme. Cependant, retrouvez ci-dessous notre test de ce jeu événement. Alors attention aux spoilers. Bien que les éléments de l’histoire ne soient que brièvement évoqués, forcément ce test dévoile des mécanismes et des éléments qui pourraient vous gâcher la surprise. De toute façon, si vous avez une Switch, ne réfléchissez pas : foncez ! Et si vous n’avez pas de Switch, mais qu’est-ce que vous attendez, bon sang de bois !

