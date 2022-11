Sean Chiplock, la voix de Revali, Teba ou encore de l'Arbre Mojo n'aurait pas été rappelé pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda Breath of The Wild est un monument qui a non seulement bouleversé les joueurs mais aussi impacté l'industrie toute entière en imposant de nouvelles normes. Sa suite ne peut pas décevoir même si on se demande, forcément, si Nintendo va réussir à réitérer son coup de génie de 2017... On retient donc encore un peu nos larmes (de joie, bien sûr) en attendant la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui s'annonce comme l'évènement de 2023 , toute consoles confondues. Il reste à peu près sept mois d'attente et d'ici là, on essaie de faire passer le temps...

On imagine que le jeu est pratiquement terminé et que Nintendo va le peaufiner jusqu'à la dernière minute. On peut penser qu'à ce stade, les voix ont été enregistrées même s'il y a sûrement beaucoup de dialogues dans beaucoup de langues... En attendant des informations officielles, la chaîne Youtube KIWI TALKZ a eu la bonne idée de réaliser une interview de Sean Chiplock, un jeune américain d'une trentaine d'années spécialisé dans le doublage d'animés et de jeux vidéo. On le retrouve en effet dans de très nombreux jeux et notamment dans The Legend of Zelda Breath of The Wild dans lequel il personnifie Revali, Teba mais aussi le vénérable Arbre Mojo. Des personnages qui ont fait leur petit effet dans The Legend of Zelda Breath of The Wild mais qui ne reviendront sans doute pas dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Rien n'est certain mais, à priori, Sean Chiplock n'a pas été rappelé par Nintendo pour le nouveau jeu. Le jeune homme est cependant très excité par la sortie du jeu même s'il avoue n'avoir pas joué longtemps à The Legend of Zelda Breath of The Wild contrairement à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qu'il a fini entièrement. Alors certes, ces trois personnages pourraient aussi être doublés par un autre acteur. Et de façon plus sage, on peut penser aussi que si Sean Chiplock fait partie du casting de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il n'a sans doute pas envie de voir débarquer les yakuzas avocats de Nintendo et d'être grillé à vie comme une certaine Hellena T.

En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil sur la vidéo de KIWI TALKZ et pour plus de Zelda : Tears of The Kingdom, retrouvez toutes nos news spéciales ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 .

Source : Nintendolife