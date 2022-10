Zelda : Tears of The Kingdom fait une apparition au Nintendo Live 2022

Ce week-end , l'évènement Nintendo Live 2022 est de retour au Japon avec notamment des tournois (voir ici) et des concerts (voir là.) L'évènement peut être suivi sur le net via différents lives et promotions mais est aussi ouvert au public. On découvre ainsi, grâce au site Game Watch que Nintendo a réservé un espace à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom permettant aux visiteurs de se prendre en photo devant un panorama et une statue de Link tel qu'il apparait dans le jeu. L'occasion de mieux apprécier en détails ce "nouveau" Link notamment son bras et sa main "maléfiques"... Retrouvez sur cette page, différents clichés de la statue de Link publiés par Game Watch et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 .

Source : Nintendolife