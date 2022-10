Nintendo vous donne rendez-vous pour des concerts spéciaux Animal Crossing et Splatoon au Nintendo Live 2022

Après avoir annoncé le grand retour du Nintendo Live pour une édition 2022, les 8 et 9 octobre prochains et en avoir dévoilé le programme (voir notre article dédié), Nintendo vous donne rendez-vous le 9 octobre prochain à 10 heures du matin (heure de Paris) pour assister aux concerts de DJ Kéké chargé de représenter la franchise Animal Crossing et des Tridenfer venus tout droit de la Contrée Clabousse pour faire briller les couleurs de Splatoon 3.

Ces concerts seront en japonais sous-titré français et seront à retrouver en suivant le lien ci-dessous. Ne manquez surtout pas ces performances inédites. Plutôt équipe DJ Kéké ou Tridenfer ?