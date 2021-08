Puma x Animal Crossing : premières images des nouvelles baskets Puma Animal Crossing New Horizons

Après Super Mario (ici), la NES (ici) ou encore la collection Super Mario 3D (ici), PUMA continue sa collaboration avec Nintendo en teasant sur Twitter une nouvelle collection de baskets aux couleurs du jeu phare de 2020 , Animal Crossing : New Horizons. Si pour le moment, PUMA n'a rien dévoilé, le site Sneaker Freaker a publié en avant-première les clichés d'un premier modèle de la gamme Wild Rider; un premier modèle tout en pastel, plutôt sobre avec le logo du jeu placé discrètement et différentes silhouettes de personnages. A priori, d'autres modèles pour adultes et enfants de la gamme Suède et Future Rider sont prévu. Pas de date de sortie mais les baskets devraient être disponibles "bientôt". En attendant d'autres détails, retrouvez les premiers clichés de ces baskets sur cette page.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Sneakerfreaker