Puma x Super Mario : découvrez en images les modèles de baskets RS-Dreamer Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy

Surprise ! Alors que l'on pensait avoir tout vu de la collaboration entre PUMA et Nintendo, on découvre que les baskets RS-Dreamer Super Mario 64 (voir ici) n'étaient que les premiers modèles de la série ! En effet, Puma vient de dévoiler deux nouveaux modèles dédiés cette fois à Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine, toujours aussi classes et sobres... Si ces baskets vous intéressent, il ne faudra sans doute pas traîner pour vous les procurer car elels sont déjà très recherchées... En France, le modèle Mario 64 est en vente pour 100-130€ sur le site de Puma. En attendant d'autres détails, retrouvez les deux novueaux modèles en images ci-dessous.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre . A noter que la compilation ne sera disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Retrouvez tous les détails dans notre news spécial 35eme anniversaire de Mario